رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد رسامة شيوخ وشمامسة وضم أعضاء جدد لكنيسة بنها

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في احتفال الكنيسة الإنجيلية ببنها برسامة شيوخ وشمامسة جدد، إلى جانب ضم أعضاء جدد للكنيسة، وذلك بحضور الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتور القس أمير ثروت، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس اسطفانوس زكي، رئيس مجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس ماجد كرم سليمان، الأمين العام للمؤسسات التعليمية، والشيخ رضا البطل، عضو المجلس الإنجيلي العام، والدكتور القس صموئيل زكي، رئيس مجلس الإعلام والنشر بسنودس النيل الإنجيلي.

كما شارك في فعاليات برنامج الاحتفال القس رفيق دويب متى، راعي الكنيسة الإنجيلية ببنها، والقس داود إبراهيم نصر، أمين منطقة مدارس الوجه البحري، والقس منسى ناجي، راعي الكنيسة الإنجيلية الأولى بطنطا، إلى جانب الشيخ سمير جاب الله، شيخ الكنيسة الإنجيلية ببنها، والشيخ عاطف اسكندر، سكرتير مجلس الكنيسة.

وشهد الحفل حضور الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، والقمص جرجس رزق، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية وراعي كنيسة العذراء ببنها، والشيخ هاني جاب، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية ببنها.

رسالة الخلاص والحرية

وخلال كلمته في الحفل، قدَّم الدكتور القس أندريه زكي التهنئة إلى الشيوخ والشمامسة والأعضاء الجدد وعائلاتهم، وإلى راعي الكنيسة، معبرًا عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في هذا الاحتفال، مؤكدًا أن «رسالة الكنيسة هي رسالة الخلاص والحرية من الخطية، ونقدِّم كلمة الله والخلاص لحياتنا في خشوع وإيمان».

وأضاف رئيس الطائفة الإنجيلية: «تذكَّروا يا أحبائي تعاليم السيد المسيح لتغيير ظروف المهمشين والفقراء والمحتاجين الآن، لأن الناس إن لم تتغير ظروفهم لن يعرفوا معنى الملكوت».

وأشار الدكتور القس أندريه زكي إلى أن «الكنيسة لديها مسؤولية أن تساعد في تحرير الناس من الخطية»، مشددًا على أهمية الدور الروحي والمجتمعي الذي تقوم به الكنيسة في خدمة الإنسان.

واختُتم الاحتفال بترانيم لفريق ترانيم الكنيسة، والصلاة والبركة الرسولية بقيادة القس رفيق دويب متى، راعي الكنيسة الإنجيلية ببنها.