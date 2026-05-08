أدخل المسيحية إلى مصر.. الكنيسة تحتفل بعيد استشهاد مارمرقس الرسول

ميرنا رزق

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الجمعة، الموفق 30 برمودة، بعيد استشهاد القديس مارمرقس الرسول، مؤسس الكنيسة القبطية وأول باباوات الكرازة المرقسية، والذي أدخل المسيحية إلى مصر في القرن الأول الميلادي، بحسب ما تذكره المصادر الكنسية والتقليد القبطي.

كاروز الديار المصرية 

ويُعد القديس مارمرقس أحد السبعين رسولًا، كما تلقبه الكنيسة بـ«الإنجيلي» لكتابته إنجيل مرقس، ثاني أسفار العهد الجديد، والذي سجّل فيه حياة السيد المسيح ومعجزاته وخدمته.

وُلد القديس مارمرقس في مدينة القيروان بإقليم الخمس مدن الغربية في ليبيا، من أبوين يهوديين هما أرسطوبولس ومريم، وكانت أسرته من الأسر المتدينة التي آمنت بالمسيحية في بداياتها الأولى. وتعلّم عدة لغات من بينها اليونانية واللاتينية والعبرية، قبل أن تنتقل أسرته إلى أورشليم بعد تعرض ممتلكاتهم لهجمات القبائل.

ونشأ مارمرقس في بيت ارتبط ارتباطًا وثيقًا ببدايات الكنيسة الأولى، إذ تذكر المصادر الكنسية أن منزل والدته مريم كان من البيوت التي اجتمع فيها الرسل للصلاة، ويُقال إنه المكان الذي شهد أحداثًا مهمة في تاريخ المسيحية الأولى.

وبدأ القديس خدمته في الكرازة مع القديس بطرس الرسول، ثم شارك مع القديس بولس الرسول والقديس برنابا الرسول في الرحلة التبشيرية الأولى، حيث بشر بالمسيحية في إنطاكية وقبرص وآسيا الصغرى، قبل أن يعود إلى أورشليم بسبب المرض، ثم يستأنف خدمته لاحقًا ويشارك في تأسيس كنائس عديدة أبرزها كنيسة روما.

نشر المسيحية داخل مصر

وتشير الروايات الكنسية إلى أن مارمرقس جاء إلى مصر نحو عام ٦١م، بعدما مر أولًا على موطنه الأصلي في الخمس مدن الغربية بليبيا، ثم اتجه إلى الواحات والصعيد، حتى دخل مدينة الإسكندرية من بابها الشرقي، ليبدأ رحلته في نشر المسيحية داخل مصر.

ويرتبط اسم القديس مارمرقس بقصة الإسكافي أنيانوس، الذي يُعتبر أول مصري بالإسكندرية يقبل الإيمان المسيحي، إذ يُروى أن حذاء مارمرقس تمزق من كثرة السير، فذهب إلى أنيانوس لإصلاحه، وخلال العمل أصيب الأخير في يده وصرخ قائلًا: «يا الله الواحد»، فقام مارمرقس بعلاجه وبدأ يحدثه عن الإيمان المسيحي، فآمن هو وأهل بيته، وانتشرت الكرازة بعد ذلك سريعًا في المدينة.

ومع اتساع انتشار المسيحية في الإسكندرية، رسم مارمرقس أنيانوس أسقفًا، إلى جانب ثلاثة كهنة وسبعة شمامسة، لتبدأ بذلك النواة الأولى لكنيسة الإسكندرية، التي أصبحت لاحقًا واحدة من أقدم وأهم الكنائس المسيحية في العالم.

وتعرض القديس مارمرقس لاضطهادات عديدة بسبب انتشار الإيمان المسيحي، ما اضطره إلى مغادرة الإسكندرية لفترة متجهًا إلى الخمس مدن الغربية ثم إلى روما، قبل أن يعود مجددًا إلى مصر لاستكمال خدمته، حيث وجد أن المسيحية قد انتشرت بصورة كبيرة بين المصريين.

وفي عام ٦٨م تقريبًا، استشهد القديس مارمرقس في الإسكندرية بمنطقة بوكاليا، بعدما تعرض للتعذيب والسحل على يد الوثنيين، لتعتبره الكنيسة أول شهدائها وكاروز الديار المصرية.

مؤسس الكرسي المرقسي

ويُعد مارمرقس أول باباوات الإسكندرية، وتُنسب إليه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية باعتباره مؤسس الكرسي المرقسي. كما تحمل اسمه العديد من الكنائس داخل مصر وخارجها، أبرزها الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، المقر البابوي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وتشير الإحصاءات الكنسية إلى أن اسم القديس مارمرقس كان يحمله حتى بداية القرن العشرين خمس كنائس فقط في مصر، قبل أن يزداد عدد الكنائس التي تحمل اسمه خلال العقود التالية، تعبيرًا عن مكانته الكبيرة في الوجدان القبطي والتاريخ الكنسي المصري.

