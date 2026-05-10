البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يشارك في احتفال ذكرى تأسيس مؤسسة أعمال الشرق

شارك غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية وسائر الكرازة المرقسية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، في احتفال الذكرى السبعين بعد المائة لتأسيس مؤسسة أعمال الشرق "l’Oeuvre Orient".

شارك في الاحتفال عدد من الآباء الأساقفة والمطارنة، رؤساء مختلف الإيبارشيات الكاثوليكية بمصر، يمثلون عضوية مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، بالإضافة إلى عدد من بطاركة، ومطارنة الكنائس الكاثوليكية، والكنائس الأخرى، من دول عدة.

وألقى غبطة البطريرك كلمة عبر فيها عن سعادته البالغة بالمشاركة في هذا الاحتفال المبارك، مثمنًا ومشيدًا بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها مؤسسة أعمال الشرق، على جميع المستويات، متمنيًا للمؤسسة خدمة ورسالة مثمرة ومباركة في حقل الرب.