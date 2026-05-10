رئيس وزراء قطر: لا بد من تجاوب كل الأطراف مع جهود الوساطة الجارية بالمنطقة
دعاء يوم عرفة.. تعرف على أفضل ما يقول الحجاج والمسلمين
الزراعة تكشف عن إجراءات عاجلة للتأكد من سلامة الأضاحي المطروحة للبيع
ماكرون يوثق زيارته للإسكندرية بفيديو على إكس ويقول: شكرا
وفاة المخرج والمنتج هيثم عثمان
الجرام يتجاوز 8000 جنيه رسميًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 24
إنهاء الحرب.. طهران ترسل ردها على المقترح الأمريكي إلى باكستان
تحرك جديد من الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية.. تقرير رسمي إلى كاف
البابا تواضروس يصلي قداس الأحد في كرواتيا بكنيسة السيدة العذراء | صور
أوروبا تتسابق لبناء أسلحة منخفضة التكلفة تواكب احتياجات المستقبل
الهند تتوسع في الطاقة النظيفة في ظل نقص إمدادات النفط
الوزير يتفقد تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي ومعدلات تنفيذ محور أبو تيج بأسيوط | صور
أخبار العالم

سوريا.. انفجار سيارة مفخخة في حي الورود بدمشق

محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام سورية بوقوع انفجار سيارة مفخخة في حي الورود بدمشق وسط أنباء عن سقوط إصابات.

وفي سياق أخر ؛ كانت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق أصدرت قراراً يقضي بتجريد الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين السابقين، من حقوقهم المدنية، ضمن مسار المحاكمات الجارية بحق رموز النظام السابق.

كما قررت المحكمة وضع جميع الأملاك المنقولة وغير المنقولة العائدة لبشار وماهر الأسد، إضافة إلى مسؤولين سابقين بينهم فهد الفريج ومحمد عيوش ولؤي العلي وقصي ميهوب ووفيق ناصر وطلال العسيمي، تحت إدارة الحكومة السورية.

وجاء القرار خلال الجلسة الثانية من المحاكمة العلنية التي تنظر في ملفات تتعلق بجرائم ارتكبت خلال فترة حكم النظام السابق، والتي تشمل عدداً من أبرز القيادات الأمنية والعسكرية السابقة.

وخلال الجلسة، وجهت المحكمة إلى عاطف نجيب، الرئيس الأسبق لفرع الأمن السياسي في درعا، سلسلة اتهامات تتعلق بالقتل العمد والتعذيب والاعتقال التعسفي، فضلاً عن تحميله المسؤولية عن مجزرتي الجامع العمري وفرع الأمن السياسي في درعا.

وكانت المحكمة الجنائية في دمشق قد عقدت أولى جلسات المحاكمة في 26 إبريل  الماضي، حيث تم تثبيت غياب المتهمين رغم إرسال مذكرات التبليغ إلى عناوينهم الأخيرة وفق الأصول القانونية.

وضمت قائمة المتهمين كلاً من بشار الأسد وماهر الأسد، إضافة إلى فهد جاسم الفريج ومحمد أيمن عيوش ولؤي علي العلي وقصي المهيوب ووفيق صالح ناصر وطلال فارس العيسمي، قبل أن تمنحهم المحكمة مهلة قانونية جديدة استناداً إلى المادة 322 من أصول المحاكمات الجزائية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القضائية اللاحقة.

