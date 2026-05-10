تعديل حكومي في سوريا.. تغييرات تطال وزراء ومسؤولين

أكد خليل هملو، مراسل "القاهرة الإخبارية" من سوريا، أن التغييرات الوزارية الأخيرة في سوريا جاءت مفاجئة للشارع السوري، الذي كان يترقب تعديلًا حكوميًا واسعًا عقب انعقاد مجلس الشعب المتوقع نهاية الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن التعديل اقتصر حاليًا على وزارتي الإعلام والزراعة وعدد من المحافظين.

وأوضح هملو أن تغيير وزير الزراعة أثار تساؤلات، خاصة مع أهمية القطاع الزراعي في سوريا واعتبار الموسم الحالي مبشرًا، إلى جانب وجود مشروعات قيد التنفيذ بالتعاون مع منظمات دولية.

كما أشار إلى أن تغيير وزير الإعلام جاء بعد انتقادات واسعة للوزارة خلال الفترة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن المشهد الإعلامي في سوريا شهد تطورًا ملحوظًا بعد تحسن تصنيف حرية الصحافة عالميًا، مؤكدًا أن هذه التحولات ترتبط بالتغيير العام الذي تشهده البلاد منذ سقوط نظام بشار الأسد، وسط حالة من الجدل الشعبي بشأن بعض قرارات التغيير الأخيرة.