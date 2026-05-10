محافظ الغربية يفتتح أكبر معرض للسلع الغذائية المخفضة بطنطا بتخفيضات تتجاوز 35%.. والمواطنون يوجهون الشكر لفخامة الرئيس السيسي لجهوده في توفير السلع بأسعار مخفضة

افتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، معرض السلع الغذائية المخفضة المقام بأرض الملجأ بشارع سعيد بحي ثان طنطا، وذلك ضمن مبادرة «أسواق اليوم الواحد» وفي إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وعدد من الشركات، لتخفيف الأعباء عن المواطنين، جاء ذلك بحضور الأستاذ خالد العرفي السكرتير العام المساعد.

وشهد المعرض إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث ضم أكثر من 23 عارضًا قدموا مختلف السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية بتخفيضات تجاوزت 35%، شملت البيض والزيت والسكر والأرز والشاي والمكرونة والسمنة والبقوليات ومنتجات الألبان والعصائر والخضروات والفاكهة والعطارة واللحوم والأسماك والمجمدات والمنظفات، إلى جانب كراتين المواد الغذائية المخفضة المقدمة من وزارة الدفاع.

وحرص محافظ الغربية على تفقد جميع أقسام المعرض، والتأكد من جودة المنتجات المعروضة وتوافرها بكميات مناسبة تلبي احتياجات المواطنين، مؤكدًا أن المحافظة تواصل جهودها لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة مع قرب عيد الأضحى المبارك.

وخلال جولته، وجه المحافظ بخفض أسعار الأسماك بنسبة تجاوزت 30%، كما شدد على جميع العارضين بضرورة الالتزام بإعلان الأسعار قبل وبعد التخفيض بشكل واضح أمام المواطنين، مع تثبيت الأسعار وعدم إجراء أي زيادات طوال فترة المعرض، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تخفيف العبء عن الأسر وتوفير احتياجاتهم بأسعار عادلة.

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن المحافظة تعمل بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني للتوسع في إقامة معارض ومنافذ البيع المخفضة بمختلف مراكز ومدن الغربية، لضمان وصول السلع للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن هناك متابعة يومية للأسواق للتأكد من الالتزام بالأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية.

وخلال تفقده للمعرض، أجرى المحافظ حوارًا مباشرًا مع المواطنين للاستماع إلى آرائهم حول الأسعار وجودة السلع، حيث أعربوا عن سعادتهم بتوافر المنتجات بأسعار مخفضة، موجهين الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده في دعم المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.