رفع سيارة خلاطة أسمنت انقلبت بالطريق الدائري بالغردقة وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها

أشرف اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، على أعمال رفع سيارة نقل ثقيل «خلاطة أسمنت» انقلبت بالطريق الدائري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بسرعة التعامل مع الأزمات الطارئة والحفاظ على السيولة المرورية والمظهر الحضاري للمحافظة.

وانتقل رئيس الحي إلى موقع الحادث فور تلقي بلاغ يفيد بانقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بالأسمنت الجاهز نتيجة خلل مفاجئ بأحد إطارات السيارة، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة وانقلاب السيارة وحمولتها على جانب الطريق.

وأكد اللواء أحمد جبر أن الحادث تسبب في توقف جزئي لحركة المرور بالطريق الدائري، وتم التعامل الفوري معه من خلال التنسيق مع شركة المقاولات المالكة للسيارة، والدفع بونش رفع إلى موقع البلاغ لرفع السيارة وإزالة آثار الحادث، بما يضمن سلامة المواطنين وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها في أسرع وقت.

وأشار رئيس حي جنوب الغردقة إلى نجاح جهود الأجهزة التنفيذية في رفع السيارة وإعادة فتح الطريق أمام حركة المركبات خلال وقت قياسي، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية والتعامل السريع مع أي طوارئ أو معوقات قد تؤثر على الحركة المرورية داخل المدينة.