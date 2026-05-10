هاني هلال: جامعة سنجور تعزز مكانتها كمركز إقليمي للتعليم الإفريقي

أكد الدكتور هاني هلال رئيس مجلس إدارة جامعة سنجور، أن جامعة سنجور تعزز مكانتها كمركز إقليمي للتعليم الافريقي، مضيفا أن هذا الجامعة موجودة في مصر منذ 35 عاما.

واضاف الدكتور هاني هلال رئيس مجلس إدارة جامعة سنجور، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي، مقدمة برنامج السادسة، المذاع عبر قناة الحياة، أن افتتاح مقر جامعه سنجور يجسد 35 عاما من الريادة المصرية في دعم تنمية افريقيا، مشيرا إلى أن هذه الجامعة خطوة مهمة للتعليم في مصر.

وأشار إلى أن جامعة سنجور الدولية صممت وفق أحدث المعايير الأكاديمية الدولية، متابعا أن البرامج في الجامعة تركز على تعليم الطلاب علم الإدارة، إلى جانب تعزيز مهاراتهم الشخصية، وتعلم التكنولوجيا، فضلا عن تخصصهم المهني؛ وذلك لتكوين كوادر إفريقية مؤهلة وقادرة على العمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة في بلادها.