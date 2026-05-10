المطربة التونسية أمل فتحي تطرح ثاني أغانيها مع روتانا بعنوان مانحساب

طرحت المطربة التونسية أمل فتحى أغنية جديدة بعنوان مانحساب باللهجة الليبية وهى من كلمات وألحان محمد شوقى وتوزيع عزو العمامى واشراف عام سعيد امام وإنتاج روتانا .



وأعربت المطربة أمل فتحي عن سعادتها بالتعاون مع روتانا في ثاني أعمالها الغنائية، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية مهمة في مشوارها الفني، لما تتمتع به الشركة من مكانة رائدة وتأثير واسع في صناعة الموسيقى العربية.



وأكدت أمل فتحي أن انضمامها إلى روتانا منحها دفعة كبيرة وثقة مضاعفة، مشيرة إلى أنها لمست منذ اللحظات الأولى للتحضير للأغنية دعماً واهتماماً استثنائياً من فريق العمل داخل الشركة، سواء على مستوى الإنتاج أو التحضير الفني والتسويقي، وهو ما انعكس على أجواء العمل بصورة إيجابية ومهنية عالية.

وأضافت أن التعاون مع كيان بحجم روتانا يمثل فرصة مهمة لأي فنان يسعى إلى تقديم أعمال غنائية ذات جودة عالية والوصول إلى جمهور أوسع في مختلف أنحاء الوطن العربي، لافتة إلى أن الأغنية الجديدة تحمل مفاجآت عديدة على مستوى الشكل الموسيقي وطريقة التقديم.



وأوضحت أمل فتحي أنها حرصت خلال الفترة الماضية على التحضير الجيد لاختيار عمل يليق بتوقعات الجمهور ويتماشى مع المرحلة الجديدة في مشوارها، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من المشاريع الفنية والتعاونات المهمة التي تسعى من خلالها إلى ترسيخ حضورها على الساحة الغنائية.



ويأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية روتانا المستمرة لدعم الأصوات الغنائية الجديدة والواعدة، وتقديم أعمال فنية متنوعة تجمع بين الجودة الفنية والرؤية الموسيقية الحديثة، بما يواكب تطورات السوق الغنائي العربي ويعزز حضور المواهب الشابة.

أغنية مانحساب

وتعد أغنية مانحساب الثانية التي تتعاون فيها مع روتانا، حيث طرحت سابقا أغنية بعنوان حبك شاعل قلبي، من كلمات أشرف شبار وألحان عبد الله خياط واشراف عام سعيد امام .

وتقول أغنية حبك شتاعل قلبي : بلي دارو ليكانو حباب اليوم منا غاروالللي حاسدنا حبيبي تشعل نار، ومالقاو حساب معانا فينا حارو ياو فينا حارو حبك شاعل قلبي سهرني ليل طويل معاك، انت الدنيا نسيت بيك انت انا نعيش يا قلبي يا قلبي ندينك ممو العين يا فرحة وزغاريت، يما يدي حنيت خلي يقولي خلي يقولو عيني في عينيك، وحبي ليك غارق في بحورو ياو خلي يقولو خلي يقولو انا وحبيبي سهرانين الليل بطولو، يا لميما عادوني كي عشقتو من قلبي انا سكني قلبو وعينيه سلطانة، شكون كيفي انا حسدوني عليك انا حسدوني عليك راني ليك انا راني نبغيك .