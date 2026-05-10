أخبار العالم

سلطنة عمان توقع اتفاقية مشروع لإنتاج السيارات الكهربائية وخلايا البطاريات باستثمارات 250 مليون دولار

أ ش أ

وقعت الهيئةُ العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عمان، اليوم الأحد، اتفاقية استثمار مع شركة (EL B&T) الكورية لتقنيات المركبات الكهربائية لتأسيس مشروع لإنتاج السيارات الكهربائية وخلايا البطاريات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بتكلفة استثمارية بلغت حوالي 96.2 مليون ريال عُماني بما يعادل (250 مليون دولار أمريكي).

وحسب وكالة الأنباء العمانية، سيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين بطاقة إنتاجية تصل إلى 60 ألف سيارة سنويًّا و1.6 مليون خلية بطاريات عند اكتمال المرحلة الثانية.

وأوضحت الوكالة أن المساحة المخصّصة لمشروع لإنتاج السيارات الكهربائية وخلايا البطاريات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تبلغ في المرحلة الأولى 467 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن تقوم الشركة بحجز مساحة إضافية بنحو 429 ألف متر مربع للمرحلة الثانية.

وذكرت أن المشروع يمثل مدخلًا لتطوير منظومة صناعية متكاملة لقطاع المركبات الكهربائية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من خلال تعزيز سلاسل القيمة المرتبطة بالبطاريات والمكونات الأخرى بما يسهم في استقطاب صناعات مكملة مستقبلا.

وقال المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إن هذا المشروع يأتي في إطار الجهود الحكومية المشتركة لتوطين الصناعات المختلفة في سلطنة عُمان واستقطاب استثمارات عديدة في قطاع المركبات، وتم مطلع الشهر الجاري التوقيع على اتفاقية إنشاء مركز متطور لتجميع وإنتاج السيارات بمدينة خزائن الاقتصادية مع مجموعة "سبروس" الصينية.

وأوضح أن هذا المشروع يعتبر إضافة جديدة لقطاع المركبات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، مشيرا إلى أن المشروع يعد الثاني في هذا القطاع بعد مصنع كروة للسيارات الذي بدأ الإنتاج قبل عدة سنوات.

ونوه بالنمو الذي يحققه قطاع المركبات الكهربائية في سلطنة عُمان بعد التوقيع على اتفاقيتين لإنشاء مشروعين في هذا القطاع بالمنطقة الحرة بصلالة.

وأكد أن الهيئة تسعى من خلال هذه المشروعات إلى توطين صناعات متقدمة في قطاع المركبات الكهربائية وتعزيز الاستثمار في الصناعات التحويلية الخضراء بما ينسجم مع مُستهدفات رؤية "عُمان 2040" واستراتيجية سلطنة عُمان في مجال الحياد الصفري الكربوني والتحول نحو الطاقة النظيفة.

كما أكد أن مشروعات الصناعات الخضراء التي يتم تنفيذها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الأخرى التي تشرف عليها الهيئة تستهدف جعل سلطنة عُمان مركزًا إقليميًّا للصناعات الخضراء وتأسيس عدد من الصناعات القائمة على الاستدامة والابتكار وبناء خبرات من الشباب العُماني في صناعات المستقبل بما في ذلك تقنيات المركبات الكهربائية ومشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والصناعات الخضراء الأخرى.

بدوره، قال الدكتور يونج كيم المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة (ELB&T) الكورية لتقنيات المركبات الكهربائية، إن الشركة تتوقع الوصول إلى مرحلة التشغيل التجاري في شهر مارس من عام 2028، مؤكدًا على اهتمام الشركة بتعزيز استخدام الطاقة الخضراء في عملياتها الإنتاجية.

وأشار إلى أن خطة الشركة تتضمن إنشاء محطة للطاقة الخضراء في المنشأة الصناعية بالدقم لتكون المصدر الرئيس لتشغيل العمليات الإنتاجية.

وأوضح أن الشركة تدرس حاليًّا مع إحدى الجهات في سلطنة عُمان تطوير محرك كهربائي خارجي للقوارب السريعة أو قوارب الصيد، بما يدعم جهود خفض الانبعاثات الكربونية في البحار العُمانية، كما تبحث الشركة أيضًا إنشاء مشروع مشترك لتطوير مفهوم قوارب الصيد بشكل أكبر، مع التوجه نحو تصدير هذه القوارب إلى إندونيسيا والهند وكوريا وأسواق دولية أخرى.

