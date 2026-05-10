خطوات حجز أضاحي وزارة الزراعة.. وهذه أبرز المنافذ بالقاهرة والمحافظات

شيماء مجدي

مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن طرح الأضاحي الحية بمختلف أنواعها داخل منافذها المنتشرة في المحافظات، بأسعار أقل من نظيرتها في الأسواق، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير لحوم وأضاحٍ بجودة مناسبة.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة موسعة لزيادة المعروض من الأضاحي وضبط الأسعار خلال موسم العيد، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.

توفير 15 ألف رأس من الأضاحي البلدية

أعلنت الوزارة توفير نحو 15 ألف رأس من الأضاحي البلدية الحية، تشمل الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والإبل، من إنتاج مزارع قطاع الإنتاج واستصلاح الأراضي والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إلى جانب التعاون مع عدد من المزارع الخاصة.

أسعار الأضاحي بوزارة الزراعة

كما تم الإعلان عن الأسعار الرسمية للكيلو القائم، والتي جاءت على النحو التالي:
الأبقار: 190 جنيهًا
الجاموس: 160 جنيهًا
الأغنام: 220 جنيهًا
الماعز: 240 جنيهًا
الإبل: 200 جنيه

خطوات حجز الأضاحي من منافذ وزارة الزراعة

أوضحت الوزارة أن حجز الأضاحي يتم من خلال عدد من الخطوات المنظمة، تشمل:
التوجه إلى أحد منافذ وزارة الزراعة وملء استمارة الحجز
تحديد نوع الأضحية (أبقار – أغنام – ماعز)
اختيار الوزن التقريبي المطلوب
سداد مقدم الحجز لتأكيد الطلب
استلام الأضحية في الموعد المحدد قبل عيد الأضحى
كما أتاحت الوزارة إمكانية الاستفسار والحجز عبر أرقام مديريات الزراعة بالمحافظات، إلى جانب متابعة الإعلانات الرسمية الخاصة بمواعيد التسليم.

️ منافذ بيع الأضاحي في القاهرة

وفرت وزارة الزراعة عددًا كبيرًا من المنافذ داخل القاهرة الكبرى لتسهيل وصول المواطنين، وجاءت أبرزها:

منفذ الهرم (محطة المطبعة)
منافذ شبرا وميدان لاظوغلي
منفذ وزارة العدل
منفذ المعادي بكورنيش النيل
منفذ سوق العبور لقطاع اللحوم
منفذ 15 مايو الرئيسي
وحدة تقطيع كفر غطاطي بالجيزة
منفذ أوسيم بشارع أبو قرن
منفذ مشتل قها بالقليوبية
منفذ القناطر الخيرية

منافذ الأضاحي في الوجه البحري والصعيد

محافظات الدلتا
مزرعة سخا بكفر الشيخ
مزرعة كفر الحمام بالشرقية
مزرعة البوصيلي بالبحيرة
منفذ العامرية والجمرك والمتراث بالإسكندرية

محافظات الصعيد:


مزرعة طامية بالفيوم
مزرعة جزيرة شندويل بسوهاج
مزرعة المطاعنة بقنا

محافظات القناة وسيناء:


محطات البحوث الزراعية بالإسماعيلية
منفذ أبورديس بجنوب سيناء
منفذا أبوزنيمة وسانت كاترين
دعم السوق وزيادة المعروض


وأشارت وزارة الزراعة إلى أنه تم تعزيز المعروض في الأسواق من خلال استيراد كميات كبيرة من اللحوم والرؤوس الحية، حيث تم استيراد أكثر من 158 ألف رأس من العجول والأغنام والجمال، إلى جانب أكثر من 100 ألف طن من اللحوم المجمدة، و65 ألف طن من الكبدة والكلاوي والقلوب، بهدف تحقيق استقرار الأسعار وتلبية الطلب المتزايد خلال موسم عيد الأضحى.

