ننشر أهم 8 نصائح لحماية المحاصيل من حرارة الصيف المناخي

أوصى الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، بعدد من الإجراءات العاجلة للتعامل مع الظروف المناخية الحالية خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة ودخول الصيف المناخي من أبرزها:

تنظيم عمليات الري في الصباح الباكر أو ليلًا فقط

تجنب الري وقت الظهيرة نهائيًا

دعم النباتات بعناصر الكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم

الحد من استخدام المبيدات خلال فترات الحرارة المرتفعة

متابعة الأمراض الفطرية والحشرية المرتبطة بالرطوبة

زيادة التهوية داخل الصوب الزراعية

تجنب الإفراط في التسميد الآزوتي

الإسراع في حصاد المحاصيل الناضجة قبل تفاقم الإجهاد الحراري

كما شدد على ضرورة تأجيل بعض العمليات الزراعية مثل الرش أو الدراس في المناطق التي تشهد نشاطًا قويًا للرياح.



وأشار إلى أن خطورة الوضع الحالي لا تكمن في درجة الحرارة فقط، ولكن في ارتفاع شدة الإشعاع الشمسي مع اقتراب تعامد الشمس على مدار السرطان، ما يؤدي إلى زيادة الإجهاد الحراري على الإنسان والنبات.



ولفت إلى أن نفس درجات الحرارة في هذا التوقيت تختلف تأثيرًا عن الشهور السابقة مثل مارس وأبريل، نتيجة تغير زاوية سقوط أشعة الشمس وزيادة الطاقة المصاحبة لها، وهو ما يضاعف الإحساس بالحرارة ويزيد من الضغط على المحاصيل الزراعية.

النباتات تدخل في مرحلة “إجهاد حراري تدريجي



وأضاف أن النباتات تدخل في مرحلة “إجهاد حراري تدريجي”، خاصة في فترات الظهيرة، مع زيادة ما وصفه بـ”تنفس الظلام”، وهو ما يعني استهلاك النبات جزءًا أكبر من الطاقة المخزنة خلال النهار.