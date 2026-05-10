قبل كلاسيكو ريال مدريد بدقائق.. فليك: جاهزون للمباراة.. وهذا ما يجب فعله

أكد هانسي فليك مدرب فيرق برشلونة، على أهمية مباراة ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني، مشيرا إلى أن لقاء اليوم قد يشهد تتويج فريقه بالبطولة.

قال فليك لقناة بي إن سبورتس إن فريقه جاهزا لخوض المباراة، مضيفا: "مباراة كبيرة. هذا كلاسيكو ولدينا فرصة كبيرة للفوز بلقب الدوري الإسباني الليلة. علينا أن نتمتع بالمباراة ونقدم أفضل ما لدينا ولا غير ذلك".

وأضاف إلى أنه ممتن بما يقدمه فريقه مؤخرا من مستوى مميز وانتصارات يتم تحقيقها داخل وخارج الديار.



وختم عن فريق ريال مدريد، أوضح: «لديهم فرصة للفوز فهي آخر مباراة كبيرة لهم هذا الموسم، ولو كنت مكانهم لقلت يجب الفوز. ومع ذلك أنا أفكر في لاعبي وفريقي فقط».



ويستضيف فريق برشلونة نظيره ريال مدريد، في إطار منافسات الجولة 35 ببطولة الدوري الإسباني.

وقبل انطلاق المباراة بساعات نستعرض لكم أبرز هدافي الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد عبر التاريخ.

هدافو كلاسيكو الأرض تاريخيا:

1 – ليونيل ميسي (برشلونة) – 26 هدفًا.

2 – كريستيانو رونالدو (ريال مدريد) – 18 هدفًا.

3 – ألفريدو دي ستيفانو (ريال مدريد) – 18 هدفًا.

4 - كريم بنزيما (ريال مدريد) – 16 هدفًا.

5 – راؤول جونزاليس (ريال مدريد) – 15 هدفًا