مصرع شخصين في حادث تصادم دراجة نارية وقطار بالإسماعيلية

لقي شابان مصرعهما متأثرين بإصابتهما البالغة، إثر تعرضهما لحادث تصادم بين دراجة نارية كانا يستقلانها وأحد القطارات عند مزلقان أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية.

مصرع شابين متأثرين بإصابتهما بعد اصطدام دراجة نارية بقطار في أبو صوير بالإسماعيلية

وكانت غرفة عمليات هيئة الإسعاف المصرية لمنطقة القناة وسيناء قد تلقت بلاغًا يفيد بإصابة شابين بإصابات بالغة وخطيرة نتيجة اصطدام قطار بهما أثناء محاولتهما عبور المزلقان باستخدام دراجة نارية.

وعلى الفور، دفعت هيئة الإسعاف بسيارة إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى في محاولة لإنقاذهما وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، إلا أنهما لفظا أنفاسهما الأخيرة متأثرين بجسامة الإصابات التي لحقت بهما.

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة ورفع آثار الواقعة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.