قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بقيمة 30 قرشا.. ارتفاع سعر الدولار في مصر
صحة غزة: 3 شهداء و16 جريحا برصاص الاحتلال خلال 24 ساعة
بالذكاء الاصطناعي.. حمو بيكا يحتفي بزيارة ماكرون للإسكندرية
لاعب إهناسيا ليس الأول.. الإهمال يقود أبطال سباقات السباحة إلى الموت
هل يجوز أداء العمرة بعد الحج؟.. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية
محافظ القاهرة : هناك رقابة مشددة على الأسعار داخل معارض أهلا بالعيد
مجلس الشيوخ يفتح الجلسة العامة لمناقشة خطة تأمين الثانوية العامة
تجديد حبس صاحب «بيت فاطم» بتهم الاتجار بالبشر وهتك العرض
مدبولي يتفقد مصنع إنتاج كابلات الكهرباء بالسادات
"بيتكوين" تستقر قرب 81 ألف دولار وسط ترقب لتشريعات أمريكية وتصاعد التوترات الجيوسياسية
إيران تنفذ حكما بالإعدام على متهم بالتجسس لصالح أمريكا وإسرائيل
وزير السياحة يوافق على إجازة بدون أجر للدكتور مصطفى وزيري حتى بلوغ سن المعاش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إحالة متهم بنشر أخبار كاذبة حول إحدى الجامعات الخاصة إلى المحاكمة الجنائية

النائب العام
النائب العام
كتب محمد عبدالله :

أمرت النيابة العامة بإحالة متهم بنشر أخبار كاذبة حول إحدى الجامعات الخاصة إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه ببث ونشر مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت ادعاءات بوقوع جرائم تحرش لفظي وهتك عرض ومحاولة اغتصاب منسوبة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون بإحدى الجامعات الخاصة، دون دليل يؤيد صحتها، على نحو كان من شأنه تكدير السلم العام وإثارة الرعب بين الناس.

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا من إدارة المركز الإعلامي بها، برصد حساب إلكتروني على تطبيق «إنستغرام» نشر مقطعين مرئيين، ادعى خلالهما المتهم وقوع تلك الجرائم، وزعم حصوله على شهادات من بعض الطالبات والخريجات بشأنها.

وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، فاستمعت إلى أقوال عدد من مسؤولي كلية القانون بالجامعة، الذين شهدوا بأن المتهم نشر تلك الادعاءات عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي في إطار حملة ممنهجة للتشهير بالكلية وأعضاء هيئة التدريس بها، كما شهد عميد الكلية بعدم تلقيه أي بلاغات بشأن ما تضمنته تلك المقاطع، رغم مناشدة الكلية طلابها الإبلاغ عما قد يتوافر لديهم من معلومات ذات صلة.

كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال اثنين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، اتهما المتهم بقذفهما عبر المقاطع المنشورة دون دليل، فضلًا عن أقوال عدد من خريجات الجامعة، اللاتي قررن أن ما نشره المتهم أثار لديهن الذعر والقلق، وأن تواصلهن معه أظهر خلو تلك الأخبار من أي دليل، وأنه كان يطلب ممن لديه معلومات أن يمده بها رغم سبق نشره تلك الادعاءات.

هذا، وقد أسفرت تحريات الشرطة عن كذب الأخبار التي بثها المتهم عبر حساباته الشخصية، وأنه تعمد نشرها من خارج البلاد في إطار حملة ممنهجة استهدفت الكلية وأعضاء هيئة التدريس بها، وكان من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الرعب بين الناس.

وقد اطلعت النيابة العامة على تقارير الجهة الفنية، التي انتهت إلى صحة المقاطع المرئية المنشورة ونسبتها إلى المتهم، كما شاهدت النيابة أحد تلك المقاطع، وظهر فيه المتهم مقررًا تعمده إثارة الموضوع إعلاميًا، مستغلًا كثافة متابعيه، طالبًا ممن يشاهدونه موافاته بأي معلومات.

وقد انتهت التحقيقات دون أن تتقدم أي مجني عليها بشكوى إلى النيابة العامة بشأن ما زعمه المتهم، رغم دعوة النيابة العامة، في بيانها الرسمي المنشور على صفحاتها الإلكترونية، كل من لديها معلومات تفيد التحقيقات إلى التقدم بها، وتأكيدها أن البيانات الشخصية للمجني عليهن في مثل تلك القضايا محاطة بالسرية والحماية المقررتين قانونًا؛ وعليه أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية.

النائب العام النيابة احالة مدرسة نشر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بسبب فائض 200 مليون فرخة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026

اتحاد الكرة

‎زيادة عدد الأندية بدوري أبطال أفريقيا.. اتحاد الكرة ينهي حالة الجدل

الزمالك و اتحاد العاصمه

هل تعرض الزمالك للظلم أمام اتحاد العاصمة؟.. 4 خبراء أجانب يحسمون الجدل

سبب نزول آية الكرسي

ما هو سبب نزول آية الكرسي؟.. قصة عجيبة

كانت بتهرب من الضرب فسقطت من البلكونة.. ضبط المتهم في التسبب بإصابة زوجته بعد سقوطها من مرتفع ببورسعيد

كانت بتهرب من الضرب.. ضبط الزوج المتسبب في سقوط زوجته من البلكونة ببورسعيد

ييس توروب

خرج من حالة الصمت.. كواليس غضب توروب في الأهلي

الزمالك و اتحاد العاصمه

لاعب الأهلي السابق: الزمالك تعرض لظلم تحكيمي أمام اتحاد العاصمة

ترشيحاتنا

ايمان عز الدين

الأحكام جاهزة .. إيمان عز الدين تكشف كيف يُعاد تشكيل صورة المرأة بعد الطلاق

القلب

احذرها فورا… هذه الأشياء تضر صحة القلب

كيس رقائق البطاطس

دراسة تفجر مفاجأة.. تناول كيس رقائق البطاطس يوميا يصيبك بهذا المرض

بالصور

بـ البوركينى.. زوجة إمام عاشور تنشر صورة عائلية من أحدث ظهور

بالمايوه البوركينى..زوجةإمام تنشر صورة عائلية
بالمايوه البوركينى..زوجةإمام تنشر صورة عائلية
بالمايوه البوركينى..زوجةإمام تنشر صورة عائلية

جرأة و جمال.. دينا فؤاد تثير الجدل بفستان فيروزى

جرأة و جمال..دينا فؤاد تثير الجدل بفستان فيروزى
جرأة و جمال..دينا فؤاد تثير الجدل بفستان فيروزى
جرأة و جمال..دينا فؤاد تثير الجدل بفستان فيروزى

طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن

طريقه عمل الكفته المشويه في الفرن.
طريقه عمل الكفته المشويه في الفرن.
طريقه عمل الكفته المشويه في الفرن.

فيتامينات B.. وقود الجسم ودعم الأعصاب والدماغ

فيتامينات B.. وقود الجسم ودعم الأعصاب والدماغ
فيتامينات B.. وقود الجسم ودعم الأعصاب والدماغ
فيتامينات B.. وقود الجسم ودعم الأعصاب والدماغ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

المزيد