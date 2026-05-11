أمازون مصر تطلق مهرجان العروض الكبرى من 12 إلى 18 مايو: سبعة أيام من التوفير على مئات الآلاف من المنتجات

ينطلق مهرجان عروض أمازون الكبرى في الفترة من 12 إلى 18 مايو بمئات الآلاف من العروض والتخفيضات التي تشمل أبرز الفئات من أزياء وتجميل وأدوات منزليه وإلكترونيات ومستلزمات يومية. سبعة أيام من التوفير تمنح العملاء فرصة التسوّق لكل ما يحتاجونه في مكان واحد وفي الوقت الذي يناسبهم، ويحظى أعضاء برايم بوصول مبكر إلى كوبونات حصرية على منتجات مختارة طوال فترة التخفيضات، بالإضافة إلى التوصيل المجاني السريع مما يمنحهم المزيد من الوقت للتخطيط وتحقيق أقصى استفادة من التوفير. مع تخفيضات تصل إلى 70% على التجميل، 60% على المستلزمات اليومية، 40% على المنزل والمطبخ، 40% على الإلكترونيات، 40% على العطور، و30% على الأزياء.



تضم العروض مجموعة متنوعة من العلامات التجارية المحلية والعالمية، منها لوريال، ومايبيلين، وشي جلام، وإيسنس، وACM، وبوبانا، وبوباي، وستارفيل، وأرماف، وماء الذهب، وأفنان، وسويس أرابيان في التجميل والعطور؛ وفوريفر 21، وكارينا، وكروكس، ومنترا في الأزياء؛ ونسبريسو، وليبتون، وأبو عوف، وستاربكس، وOGX، ولوريال، وألبسين، وأولابلكس، وأوكسي، وفانيش في المستلزمات اليومية؛ إلى جانب أجهزة المنزل والمطبخ والإلكترونيات من سامسونج، وباناسونيك، وفيليبس، وأورال-بي، وسوكاني، وتانك، وتيفال، وكينوود، وأورايمو، وهواوي، وجي-باور. كما تُسهّل ميزات مثل Amazon Lens اكتشاف المنتجات بطريقه أسهل ومبتكره.



وفي هذا السياق، قال عمر الصاحي، المدير العام لشركة أمازون مصر: "المستهلك المصري أصبح أكثر وعيًا في قرارات الشراء، وهذا ما يحفّزنا يوميًا. في أمازون مصر، القيمة ليست مرتبطة بموسم معيّن، بل هي جزء من تجربة التسوّق من خلال أسعار تنافسية ومجموعة متنوعة وخيارات دفع مرنة. وعروض أمازون تجسّد فلسفة بسيطة نؤمن بها: أن نبدأ دائمًا من العميل. حيث يجد ما يبحث عنه بسهولة وبسعر مناسب — فهذا هو النجاح الحقيقي بالنسبة لنا."



ولمساعدة العملاء على إدارة ميزانياتهم بمرونة أكبر، تقدّم أمازون مصر خلال فترة العروض خطط تقسيط بدون فوائد (0%) وبدون مصاريف إدارية أو مقدّم، وذلك بالتعاون مع عدد من البنوك والمحافظ الرقمية. يتيح البنك التجاري الدولي (CIB) تقسيطًا حتى 6 أشهر، وبنك أبوظبي الأول – مصر (FAB) حتى 24 شهرًا، وبنك مصر حتى 12 شهرًا، وبنك QNB حتى 6 أشهر، فيما توفّر خدمة فاليو نظام "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" حتى 3 أشهر.



كما يمكن للعملاء الاستفادة من خصومات فورية إضافية عبر شركاء أمازون مصر من البنوك والمؤسسات المالية. يحصل حاملو بطاقات بنك مصر الائتمانية على خصم 15% بحد أقصى 150 جنيهًا، كما يتيح البنك الأهلي المصري خصمًا يصل إلى 10% عند الدفع ببطاقات فيزا الائتمانية المؤهلة — بحد أقصى 250 جنيهًا لبطاقات بلاتينيوم و500 جنيه لبطاقات سيجنتشر وإنفينت. بينما يحصل حاملو بطاقات QNB الائتمانية على خصم 10% بحد أقصى 200 جنيه، ويوفّر مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB) خصم 10% بحد أقصى 200 جنيه. كما يحصل مستخدمو فودافون كاش على خصم 10% بحد أقصى 100 جنيه، ويستفيد عملاء ببساطة (QNB) من خصم 10% بحد أقصى 200 جنيه باستخدام بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر. تُطبّق الشروط والأحكام.



وبالنسبة للعملاء في مختلف أنحاء مصر، فإن الجمع بين العروض التنافسية وخيارات الدفع المرنة وسهولة التسوّق من المنزل يُغيّر الطريقة التي يتعاملون بها مع مشترياتهم اليومية. وفي هذا السياق، قالت ساره حسني أحد عملاء أمازون مصر: "أمازون بتسهّل عليّا إني ألاقي كل احتياجات بيتي في مكان واحد. بقدر أتسوّق في أي وقت يناسبني — حتى لو بعد ما الأولاد يناموا — من غير ما أحتاج أنزل السوبرماركت. العروض بتساعدني أوفّر فعلاً، وأنا واثقة إن الأوردر هيوصلني بسرعة. الموضوع بقى أخف عليّا بكتير في إدارة ميزانية البيت وبيوفّرلي وقت حقيقي في يومي."



ويمكن للعملاء في جميع أنحاء مصر التسوّق خلال مهرجان عروض أمازون الكبرى بكل سهولة عبر موقع amazon.eg أو من خلال تطبيق أمازون، في أي وقت ومن أي مكان. وللاستفادة القصوى من تجربة التسوّق، يمكن للعملاء الاشتراك في أمازون برايممقابل 29 جنيهًا شهريًا أو 249 جنيهًا سنويًا، والتمتّع بمزايا مصمّمة لتضيف قيمة حقيقية ليومهم من التوصيل السريع والمجاني على المنتجات المؤهلة، إلى الوصول المبكر والحصري لعروض برايم، وصولاً إلى مكتبة برايم فيديو الغنية بالأفلام والمسلسلات وأبرز أعمال أمازون الأصلية.