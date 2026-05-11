«طرق جنوب سيناء» تبدأ رصف الحارة البطيئة بأبو صويرة ضمن خطة تطوير البنية التحتية برأس سدر

بدأت مديرية الطرق بمحافظة جنوب سيناء تنفيذ أعمال رصف الحارة البطيئة بقرية أبو صويرة التابعة لمدينة رأس سدر، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور إسماعيل كمال بضرورة المتابعة المستمرة لكافة المشروعات الجاري تنفيذها بمختلف مدن المحافظة.

وتأتي هذه الأعمال في إطار خطة المحافظة لتطوير شبكة الطرق ورفع كفاءتها، بما يسهم في تحسين الحركة المرورية وتيسير انتقال المواطنين والمركبات، إلى جانب الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأهالي، ودعم جهود التنمية الشاملة التي تشهدها مدن جنوب سيناء خلال الفترة الحالية.

كما تستهدف المشروعات الجارية تعزيز كفاءة البنية التحتية، ورفع مستوى الأمن والسلامة على الطرق، خاصة بالمناطق الحيوية التي تشهد حركة مرورية متزايدة، بما يواكب خطط الدولة للتنمية والتطوير وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

و أكدت مديرية الطرق استمرار المتابعة الميدانية اليومية لمعدلات التنفيذ، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية المحددة، لضمان سرعة الانتهاء من الأعمال وتحقيق أعلى معدلات الجودة .