قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شقى السنة راح.. روايات الشهود تكشف تفاصيل صادمة حول حريق محصول القمح في قرية النعامنة بمنيا القمح
«قفزه فوق الأسطح لم تُنقذه».. سقوط صياد الجبيل بـ80 قطعة حشيش وحكم رادع من جنايات جنوب سيناء
تجديد حبس زوج دنيا فؤاد 15 يوما على ذمة التحقيقات
نائبة في البرلمان الأوروبي: لن نسمح باستمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان
مدبولي يتفقد توسعات مصنع للمواد اللاصقة باستثمارات 26 مليون دولار في أكتوبر
الرئيس السيسي يصل العاصمة الكينية نيروبي للمشاركة في أعمال قمة أفريقيا–فرنسا
مصر تواصل الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة.. تفاصيل
الرئيس السيسي يصل نيروبي للمشاركة في أعمال قمة أفريقيا – فرنسا
أمام أولادها.. المؤبد لعامل أنهى حياة زوجته خنقا في المنوفية
الإسكان: إعادة فتح باب تلقي التظلمات على شقق سكن لكل المصريين7حتى 18 مايو
مفاجأة سارة للمواطنين بشأن أسعار الدواجن قبل عيد الأضحى.. فيديو
المنشاوي تتابع مع رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان أبرز الملفات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يفتتح مصنعًا للصناعات الهندسية في مدينة 6 أكتوبر

رئيس الوزراء يفتتح مصنعًا للصناعات الهندسية في مدينة 6 أكتوبر
رئيس الوزراء يفتتح مصنعًا للصناعات الهندسية في مدينة 6 أكتوبر
أ ش أ

 أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، دعم وتعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص وزيادة نسب مساهماتها فى الأنشطة الاقتصادية والتنموية، لافتا إلى استمرار جهود الدولة لتوطين العديد من الصناعات؛ تعظيمًا لما نمتلكه من مقومات وإمكانات في العديد من المجالات والقطاعات.

جاء ذلك عقب انتقال رئيس مجلس الوزراء إلى مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة؛ لاستكمال جولته الخاصة بافتتاح وتفقد عدد من المصانع ومواقع الإنتاج، والتي بدأها صباح اليوم /الاثنين/ من مدينة السادات بمحافظة المنوفية، يرافقه المهندس خالد هاشم وزير الصناعة وعمرو الغريب محافظ المنوفية.

وافتتح مدبولي، في بداية جولته بمدينة 6 أكتوبر، مصنع شركة "جالفا للصناعات الهندسية"، أحد مصانع مجموعة حديد العشري، حيث كان فى استقباله الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، والمهندس أيمن العشري رئيس مجموعة حديد العشري.

وأشار إلى السعي لتوطين ونقل التكنولوجيات الحديثة الخاصة بقطاع الحديد والصلب، هذا القطاع الواعد، وذلك بالنظر لتنوع منتجاته، وهو الذي من شأنه أن يسهم فى تلبية احتياجات السوق المحلية ومتطلبات المشروعات القومية والتنموية بأنحاء الجمهورية، فضلًا عن إتاحة المزيد من فرص التصدير للعديد من الأسواق الدولية.

من جانبه.. لفت وزير الصناعة إلى جهود توطين ونقل أحدث التكنولوجيات المطبقة في مختلف القطاعات الصناعية، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، وخاصة ما يتعلق بقطاع الحديد والصلب.

وأشار إلى مساهمة منتجات هذا القطاع الحيوي فى تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري إقامتها على مستوى الجمهورية، سعياً لتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات.

وأضاف أن مصنع شركة جالفا للصناعات الهندسية، يُعد أحد النماذج الناجحة لدعم قطاع الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيات الحديثة فى قطاع الحديد والصلب؛ بما يسهم في توفير فرص العمل والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية، وزيادة حجم الإنتاج المحلي وحجم الصادرات.

وفي السياق، قام رئيس الوزراء ومرافقوه بجولة موسعة فى أرجاء المصنع، شاهد خلالها مختلف مراحل التصنيع.

وأشار رئيس مجموعة حديد العشري إلى أن مصنع شركة "جالفا للصناعات الهندسية"، مقام على مساحة تصل إلى نحو 54.5 ألف م2، ويقدر حجم إجمالي منتجاته بـ8000 طن/شهريًا من المنتجات المتنوعة التي تضم الأعمدة المسلوبة، وأعمدة السواري، وأعمدة الهاي ماست، فضلا عن الأبراج الهيكلية، وحوامل كابلات ومصنعات حديدية مختلفة، تنتج بواسطة نحو 620 مهندسا وفنيا وعاملا.

وتعرف رئيس الوزراء على مختلف مكونات ومراحل الإنتاج بمصنع الشركة، حيث أشار مدير عام المصنع المهندس مينا مرزوق إلى أن هناك مصنعين، الأول: مصنع الأعمدة.

وأوضح مدير عام المصنع مراحل وخطوات تصنيع الأعمدة المسلوبة، والمضلعة، والهاى ماست والسواري، والمدرجة، وخطوط إنتاج المواسير، والأبراج الهيكلية، وحوامل الكابلات، لافتا إلى أن إنتاج المصنع من الأعمدة المسلوبة والمضلعة يصل إلى 2500 عمود شهريًا، بالإضافة إلى 250 عمود ساري شهريًا.

وحول مراحل إنتاج خط المواسير، أشار إلى أنه يتم تصنيع مواسير بمقاسات من قطر 3 وحتى 6، وسمك من 1.8مم إلى 6مم، بحجم إنتاج يصل إلى 2500 طن/شهريًا.

واستعرض مراحل إنتاج الأعمدة المدرجة والمقاسات والأطوال المتاحة لها، مشيرًا إلى أن حجم الإنتاج من هذه الأعمدة يصل إلى 1500 طن/شهريًا، فضلا عن مراحل تصنيع الأبراج الهيكلية، ومقاساتها وأطوالها، وحجم إنتاجها الذي يصل 2500 طن/شهريًا.

أما المصنع الثانى: مصنع الجلفنة، حيث تفقده رئيس الوزراء وتعرف على مراحل إنتاج محطة الجلفنة، وما تضمه من أحواض المعالجة، والمجفف، وحوض الزنك.

وأشار المهندس مينا مرزوق إلى أن المصنع يضم أحد خطوط الجلفنة على الساخن في افريقيا والشرق الأوسط بتكنولوجيا إيطالية، موضحا أن إجمالي حجم الإنتاج من هذا المصنع يصل إلى 10 آلاف طن/شهريًا.

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي دعم وتعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص الأنشطة الاقتصادية والتنموية استمرار جهود الدولة مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بسبب فائض 200 مليون فرخة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الدكتور مصطفى وزيري

وزير السياحة يوافق على إجازة بدون أجر للدكتور مصطفى وزيري حتى بلوغ سن المعاش

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026

الزمالك و اتحاد العاصمه

هل تعرض الزمالك للظلم أمام اتحاد العاصمة؟.. 4 خبراء أجانب يحسمون الجدل

ييس توروب

خرج من حالة الصمت.. كواليس غضب توروب في الأهلي

حالة الطقس

ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تحذر من تقلبات الجو في القاهرة وعدة محافظات

اسعار الفراخ اليوم

بعد الانخفاض.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الاثنين 11 مايو

امام عاشور

أحمد شوبير يفجر مفاجأة حول مستقبل إمام عاشور مع الأهلي

ترشيحاتنا

امام عاشور

طه إسماعيل ينتقد إمام عاشور: الموهبة وحدها لا تكفي ويحتاج للانضباط

اتحاد الكرة

رسميا .. حكام أجانب لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

محمد صلاح

صحيفة ذا صن تكشف مستقبل محمد صلاح بعد الرحيل عن ليفربول

بالصور

تجديد حبس زوج دنيا فؤاد 15 يوما على ذمة التحقيقات

دنيا وزوجها
دنيا وزوجها
دنيا وزوجها

سلطة الروبيان الحارة بالأفوكادو

سلطة الروبيان الحارة بالأفوكادو
سلطة الروبيان الحارة بالأفوكادو
سلطة الروبيان الحارة بالأفوكادو

تحذير للمصريين.. تناول الطعمية يوميا يصيبك بهذا المرض

الطعمية
الطعمية
الطعمية

بعد عملية التجميل.. داليا البحيري كأنها في العشرينات في آخر ظهور

بعد عملية التجميل.. داليا البحيرى كأنها فى العشرينات فى اخر ظهور
بعد عملية التجميل.. داليا البحيرى كأنها فى العشرينات فى اخر ظهور
بعد عملية التجميل.. داليا البحيرى كأنها فى العشرينات فى اخر ظهور

فيديو

ماكرون

شاهد.. ماكرون يقوم بجولة تريض صباحية في شوارع كينيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

المزيد