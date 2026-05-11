رئيس الوزراء يفتتح مصنعًا للصناعات الهندسية في مدينة 6 أكتوبر

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، دعم وتعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص وزيادة نسب مساهماتها فى الأنشطة الاقتصادية والتنموية، لافتا إلى استمرار جهود الدولة لتوطين العديد من الصناعات؛ تعظيمًا لما نمتلكه من مقومات وإمكانات في العديد من المجالات والقطاعات.

جاء ذلك عقب انتقال رئيس مجلس الوزراء إلى مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة؛ لاستكمال جولته الخاصة بافتتاح وتفقد عدد من المصانع ومواقع الإنتاج، والتي بدأها صباح اليوم /الاثنين/ من مدينة السادات بمحافظة المنوفية، يرافقه المهندس خالد هاشم وزير الصناعة وعمرو الغريب محافظ المنوفية.

وافتتح مدبولي، في بداية جولته بمدينة 6 أكتوبر، مصنع شركة "جالفا للصناعات الهندسية"، أحد مصانع مجموعة حديد العشري، حيث كان فى استقباله الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، والمهندس أيمن العشري رئيس مجموعة حديد العشري.

وأشار إلى السعي لتوطين ونقل التكنولوجيات الحديثة الخاصة بقطاع الحديد والصلب، هذا القطاع الواعد، وذلك بالنظر لتنوع منتجاته، وهو الذي من شأنه أن يسهم فى تلبية احتياجات السوق المحلية ومتطلبات المشروعات القومية والتنموية بأنحاء الجمهورية، فضلًا عن إتاحة المزيد من فرص التصدير للعديد من الأسواق الدولية.

من جانبه.. لفت وزير الصناعة إلى جهود توطين ونقل أحدث التكنولوجيات المطبقة في مختلف القطاعات الصناعية، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، وخاصة ما يتعلق بقطاع الحديد والصلب.

وأشار إلى مساهمة منتجات هذا القطاع الحيوي فى تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري إقامتها على مستوى الجمهورية، سعياً لتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات.

وأضاف أن مصنع شركة جالفا للصناعات الهندسية، يُعد أحد النماذج الناجحة لدعم قطاع الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيات الحديثة فى قطاع الحديد والصلب؛ بما يسهم في توفير فرص العمل والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية، وزيادة حجم الإنتاج المحلي وحجم الصادرات.

وفي السياق، قام رئيس الوزراء ومرافقوه بجولة موسعة فى أرجاء المصنع، شاهد خلالها مختلف مراحل التصنيع.

وأشار رئيس مجموعة حديد العشري إلى أن مصنع شركة "جالفا للصناعات الهندسية"، مقام على مساحة تصل إلى نحو 54.5 ألف م2، ويقدر حجم إجمالي منتجاته بـ8000 طن/شهريًا من المنتجات المتنوعة التي تضم الأعمدة المسلوبة، وأعمدة السواري، وأعمدة الهاي ماست، فضلا عن الأبراج الهيكلية، وحوامل كابلات ومصنعات حديدية مختلفة، تنتج بواسطة نحو 620 مهندسا وفنيا وعاملا.

وتعرف رئيس الوزراء على مختلف مكونات ومراحل الإنتاج بمصنع الشركة، حيث أشار مدير عام المصنع المهندس مينا مرزوق إلى أن هناك مصنعين، الأول: مصنع الأعمدة.

وأوضح مدير عام المصنع مراحل وخطوات تصنيع الأعمدة المسلوبة، والمضلعة، والهاى ماست والسواري، والمدرجة، وخطوط إنتاج المواسير، والأبراج الهيكلية، وحوامل الكابلات، لافتا إلى أن إنتاج المصنع من الأعمدة المسلوبة والمضلعة يصل إلى 2500 عمود شهريًا، بالإضافة إلى 250 عمود ساري شهريًا.

وحول مراحل إنتاج خط المواسير، أشار إلى أنه يتم تصنيع مواسير بمقاسات من قطر 3 وحتى 6، وسمك من 1.8مم إلى 6مم، بحجم إنتاج يصل إلى 2500 طن/شهريًا.

واستعرض مراحل إنتاج الأعمدة المدرجة والمقاسات والأطوال المتاحة لها، مشيرًا إلى أن حجم الإنتاج من هذه الأعمدة يصل إلى 1500 طن/شهريًا، فضلا عن مراحل تصنيع الأبراج الهيكلية، ومقاساتها وأطوالها، وحجم إنتاجها الذي يصل 2500 طن/شهريًا.

أما المصنع الثانى: مصنع الجلفنة، حيث تفقده رئيس الوزراء وتعرف على مراحل إنتاج محطة الجلفنة، وما تضمه من أحواض المعالجة، والمجفف، وحوض الزنك.

وأشار المهندس مينا مرزوق إلى أن المصنع يضم أحد خطوط الجلفنة على الساخن في افريقيا والشرق الأوسط بتكنولوجيا إيطالية، موضحا أن إجمالي حجم الإنتاج من هذا المصنع يصل إلى 10 آلاف طن/شهريًا.