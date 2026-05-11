ضبط طرفي مشاجرة بين عدد من الأشخاص بأحد الشوارع بالفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بأحد الشوارع بالفيوم.

تفاصيل الواقعة



بالفحص تبين أنه بتاريخ 18أبريل المنقضى حدثت مشاجرة بين طرف أول: (شخصين) وطرف ثان: (عاملين "لهما معلومات جنائية") جميعهم مقيمين بمحافظة الفيوم ، لقيام الطرف الأول بترك الدراجة النارية قيادته أمام محل عمل الطرف الثانى تبادلوا خلالها التعدى على بعضهم بالسب والضرب دون حدوث إصابات.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهما أيدوا ما سبق وتم الصلح والتراضى بينهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.