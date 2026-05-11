ضبط تيك توكر نشرت فيديوهات خادشة للحياء بمصر الجديدة

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب من ضبط تيك توكر شهيرة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء لزيادة الأرباح بمصر الجديدة.

تفاصيل القضية

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن قيامها بالتلفظ بألفاظ خادشة للحياء والإتيان بحركات وإيحاءات غير لائقة تتنافى مع القيم المجتمعية، ضبط المتهمة بمصر الجديدة وبحوزتها هاتفين.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، وبحوزتها 2 هاتف محمول، وبفحصهما تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.

وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.