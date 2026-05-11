ضبط المتهم بالتعدى بالضرب على فتاة بالضرب وصدم سيارتها بالجيزة

كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قائد سيارة ملاكى لقيامه بالاصطدام بسيارتها عمداً عدة مرات حال سيرها بمدينة أكتوبر بالجيزة.



تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 9 الجارى تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر من (موظفة مقيمة بدائرة القسم) بأنه حال سيرها بسيارتها الملاكى بدائرة القسم فوجئت بقيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على فتاة داخل سيارته وحال محاولتها تصويره ولدى رؤيته لها قام بالاصطدام بسيارتها عمداً عدة مرات مما تسبب فى إحداث تلفيات بسيارتها ولاذ بالهرب.



أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها وقائدها (عنصر جنائي – مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى) وبحوزته (بندقية خرطوش- كمية من مخدر الحشيش) وبمواجهته أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين نجلة شقيقته (مقيمة بذات الدائرة) إبان استقلالها السيارة معه حيث تعدى عليها بالضرب لخلافات عائلية ، وحال ملاحظته قيام الشاكية بتصويره قام بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، واعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار.

تم التحفظ على السيارة .. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.