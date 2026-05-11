إصابة طالب في مشاجرة خارج مدرسة بالوادي الجديد

أصيب طالب بالصف الثاني الثانوي التجاري، اليوم الاثنين، في مشاجرة خارج مدرسة ثانوية تجارية بمدينة موط في مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوصول طالب مصاب إلى مستشفى الداخلة العام، إثر مشاجرة وقعت خارج محيط المدرسة.

وكشفت التحريات الأولية أن مشاجرة نشبت خارج مدرسة الثانوية التجارية بمدينة موط، وأسفرت عن إصابة الطالب م.ع 17 عامًا، بجرح قطعي في منطقة الصدر.

جرى نقل الطالب إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج اللازم، فيما حررت الجهات الأمنية محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.