المطارات تستقبل 8.7 مليون راكب بنمو 9% خلال الربع الأول من 2026

كشفت أحدث البيانات الإحصائية لقطاع الطيران المدني المصري عن تحقيق نمو ملحوظ في حركة الركاب والطائرات بالمطارات المصرية خلال الفترة من الأول من يناير وحتى 20 أبريل 2026.

زيادة 9% في حركة المطارات عن العام الماضي

وتعكس هذه المؤشرات طفرة إيجابية ملموسة في أداء المطارات، مدعومة بخطط التطوير المستمرة وزيادة التدفقات السياحية الوافدة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2025.

وعلى صعيد الأرقام الإجمالية، سجلت المطارات المصرية قفزة في إجمالي حركة الركاب لتصل إلى 8,733,273 راكباً، محققة نسبة نمو بلغت 9% مقارنة بـ 7,978,703 راكب خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

كما واكبت حركة الطائرات هذا الصعود، حيث بلغت الرحلات الجوية 65,532 رحلة، بزيادة قدرها 10% عن عام 2025، مما يؤكد استعادة قطاع الطيران لكامل طاقته التشغيلية وتوسيع شبكة الخطوط الجوية.

مطار الغردقة الأكثر كثافة ركابية

وفيما يخص أداء المطارات بالمقاصد السياحية، فقد تصدر مطار الغردقة الدولي قائمة المطارات الأكثر كثافة، باستقباله 3,514,471 راكباً وبنسبة نمو بلغت 12%.

وجاء في المرتبة الثانية مطار شرم الشيخ الدولي، الذي استقبل 2,812,712 راكباً بنسبة نمو بلغت 11%، مما يعكس الجاذبية المستمرة للمنتجعات المصرية الساحلية على الخريطة السياحية العالمية.

أما المفاجأة الكبرى فقد سجلتها مطارات صعيد مصر، التي شهدت كثافة تشغيلية "غير مسبوقة". حيث حقق مطار الأقصر نمواً بنسبة 26%، تلاه مطار أسوان بنسبة 23%.

بينما حقق مطار أبو سمبل قفزة نوعية كبرى بنسبة نمو وصلت إلى 74%. وفي صدارة الأرقام القياسية، برز مطار أسيوط الذي سجل نمواً استثنائياً بلغت نسبته 136% في حركة الركاب، وهو ما يشير إلى تنامي الحركة التجارية والاجتماعية وربط محافظات الصعيد بالوجهات الدولية بشكل مكثف خلال العام الحالي.