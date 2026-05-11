الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
متحدث الرئاسة: الرئيس السيسي يشارك غدًا بالجلسة الافتتاحية لقمة إفريقيا - فرنسا في نيروبي

 قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي إن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيشارك صباح غد /الثلاثاء/ في الجلسة الافتتاحية لقمة إفريقيا - فرنسا التي تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي، والتي ستتضمن عددًا من الكلمات لرؤساء كينيا وفرنسا وبورندي (الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي)، وسكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.

جاء ذلك في تصريحات للمتحدث الرسمي للرئاسة للوفد الصحفي المرافق للزيارة بالعاصمة الكينية نيروبي.

وأضاف السفير محمد الشناوي أن الرئيس السيسي سيلقي كلمة مصر في جلسة غداء عمل بعد ظهر غد تناقش موضوع إصلاح البنية المالية الدولية، وإصلاح النظام المالي العالمي، ونفاذ الدول الإفريقية إلة التمويل المستدام.

وتابع "سيلقي عدد من الرؤساء المشاركين كلمات في الجلسة من بينهم (فرنسا، ونيجيريا، وكوت ديفوار، وزامبيا، والمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي ورئيس مؤسسة التمويل الدولية).

وأوضح أن نشاط الرئيس السيسي في العاصمة الكينية نيروبي يتضمن اليوم /الاثنين/ حضور مأدبة عشاء رسمية يقيمها رئيس كينيا وليام روتو ورئيس فرنسا إيمانويل ماكرون؛ تكريمًا لرؤساء الدول الإفريقية المشاركين في قمة إفريقيا - فرنسا.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس السيسي سيعقد عددًا من اللقاءات الثنائية مع القادة الأفارقة ومسئولي المنظمات الدولية على هامش القمة، وإحدى الشركات الفرنسية المتخصصة في الشحن البحري.

وأكد أن مصر ستشارك في عدد من الفعاليات والجلسات التي تعقد خلال القمة، وستناقش موضوعات عديدة من أبرزها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والزراعة، والموارد المائية والري.

وأشار إلى أن القمة تستهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية بين فرنسا وقارة إفريقيا، لافتًا إلى اهتمام مصر وفرنسا بالشراكة الثلاثية مع دول القارة الإفريقية، مؤكدًا أن الشركات المصرية تمتلك خبرات وتجارب واسعة في مجالات عديدة تحتاجها إفريقيا من بينها البنية التحتية والطاقة.

وأوضح السفير محمد الشناوي اهتمام مصر بتدريب وتأهيل الكوادر الإفريقية في مختلف القطاعات، وذلك من خلال عدد من المؤسسات والهيئات الحكومية المتخصصة، ومن بينها مركز حفظ وبناء السلام التابع لوزارة الخارجية، مؤكدًا على انفتاح مصر بالتعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة وخاصة مع دول حوض النيل.

