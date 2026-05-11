بين حظر إيران وأسعار التذاكر.. أزمات عديدة تتصدر المشهد قبل شهر من انطلاق كأس العالم 2026

مع بدء العد التنازلي لكأس العالم 2026 المقرر انطلاقه في الحادي عشر من الشهر المقبل، تأخذ البطولة منحى بعيداً عن كرة القدم بسبب الأحداث الجارية حالياً في الشرق الأوسط بجانب العديد من التحديات الأخرى.

وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "بين حظر إيران وأسعار التذاكر.. أزمات عديدة تتصدر المشهد قبل شهر على انطلاق كأس العالم 2026"، ففي الوقت الذي ستصل فيه المنتخبات للمشاركة في المونديال للولايات المتحدة ستجد نفسها بدون مشجعين بسبب سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قرر حظر دخول كامل لمشجعي إيران وهايتي المشاركتين في البطولة.

ووصل الأمر إلى عدم إصدار تأشيرات للاعبي المنتخب الإيراني ما يهدد وجودهم في المحفل الدولي الأكبر، بجانب قيود جزئية على 15 دولة أخرى منها السنغال وكوت ديفوار المتأهلتان بالفعل للمونديال.

ومع احتمالية غياب مشجعي الدول المحظورة ستجد الجماهير الحاضرة للبطولة نفسها أمام معاناة أخرى تداولها المشجعون قبل انطلاق صافرة بداية المونديال وهي ارتفاع أسعار تذاكر المباريات، حتى إن الرئيس الأمريكي أكد أنه لن يدفع ألف دولار لحضور مباراة.

ومع هذا التصريح اجتاح الغضب مدرجات العالم بسبب القفزة غير المسبوقة في أسعار التذاكر ليتحول المونديال المنتظر كل أربع سنوات إلى بطولة للأثرياء وهو ما يهدد روح البطولة المتمثلة في المشجعين.

ورغم ارتفاع الأسعار دفع الاتحاد الدولي للعبة عن سياسته التسعيرية معتبراً أن الأسعار تعكس آليات العرض والطلب في الأسواق المستضيفة، كما توقع الفيفا زيادة إيرادات البطولة بأكثر من 11 مليار دولار مقارنة بنحو 7 مليارات و600 مليون دولار في مونديال قطر.

تحدٍ آخر سيكون أمام الولايات المتحدة والتي لا تعتبر كرة القدم اللعبة الأبرز وهو الملاعب، حيث ستقام المباريات على ملاعب مصممة للرياضات الأمريكية وهو ما يثير انتقادات بشأن زوايا الرؤية للمشجعين وجودة العشب.