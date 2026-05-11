حكاية بطل| قصة استشهاد عقيد مصطفى نجيب الخياط.. فيديو

في ميادين البطولة والتضحيات، يظل اسم الشهيد العقيد أركان حرب مصطفى نجيب الخياط محفورا في ذاكرة الوطن كأحد الرجال الذين حملوا أرواحهم دفاعا عن مصر، وواجهوا الإرهاب بقلوب لا تعرف الخوف، وإرادة صلبة لا تنكسر أمام الموت.

ولد البطل في مدينة الإسماعيلية يوم 12 أكتوبر عام 1981، في مدينة ارتبط اسمها دوما بالنضال والفداء، لينشأ على حب الوطن والانتماء لترابه، ويختار منذ سنواته الأولى طريق العسكرية، مؤمنا بأن الدفاع عن مصر شرف لا يضاهيه شرف.

التحق الشهيد بالكلية الحربية وتخرج في الدفعة 95 حربية، ليبدأ رحلة طويلة من العطاء داخل صفوف القوات المسلحة، وكان واحدا من أبرز أبطال قوات الصاعقة المصرية.

وخلال سنوات خدمته، حصل الشهيد على العديد من الفرق التخصصية التي صقلت قدراته القتالية والقيادية، وعرف بين زملائه وقادته بالكفاءة العالية والانضباط والشجاعة النادرة، فكان نموذجا للضابط المقاتل الذي يتقدم الصفوف دائما، ويضع أمن الوطن فوق كل اعتبار.

وفي السادس عشر من أبريل عام 2018، ارتقى الشهيد العقيد أركان حرب مصطفى نجيب الخياط إلى مرتبة الخلود، أثناء مشاركته في مداهمة لأوكار الإرهابيين في سيناء ضمن العملية الشاملة “سيناء 2018”، تلك العملية التي خاضتها القوات المسلحة المصرية لتطهير أرض الفيروز من الإرهاب الأسود.

لقد رحل الشهيد مصطفى الخياط بجسده، لكن سيرته ستظل خالدة وباقية في وجدان المصريين، باعتباره واحدا من رجال القوات المسلحة الذين واجهوا الإرهاب بثبات الرجال وعقيدة الأبطال.

