خبير اقتصادي : إفريقيا تتحول من المساعدات إلى الاستثمار .. ومصر تعزز التعاون القاري

أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن النظرة العالمية تجاه القارة الإفريقية تشهد تحولًا كبيرًا من الاعتماد على المساعدات إلى جذب الاستثمارات المباشرة.

وقال شعيب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار إلى حاجة إفريقيا لنحو 100 مليار دولار سنويًا لتمويل مشروعات البنية التحتية، مؤكدًا أن القارة تمتلك فرصًا اقتصادية ضخمة بفضل مواردها الطبيعية وسكانها الذين يتجاوز عددهم 1.4 مليار نسمة.

يدعم جهود التنمية والتشغيل

وأشار إلى أن مصر تعمل على تعزيز جذب الاستثمارات وزيادة التعاون الاقتصادي مع الدول الإفريقية، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بينها وبين القارة نحو 9.8 مليار دولار، بما يدعم جهود التنمية والتشغيل.