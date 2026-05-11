برلماني: مشاركة الرئيس السيسي في قمة أفريقيا فرنسا تؤكد ثقة العالم في الدور المصري بالقارة

أكد النائب حسن جعفر، عضو مجلس الشيوخ، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة أفريقيا ـ فرنسا المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي؛ تعكس تنامي الدور المصري في القارة الأفريقية، وثقة المجتمع الدولي في الرؤية المصرية الداعمة للتنمية والاستقرار والتعاون المشترك.

قمة أفريقيا فرنسا

وقال جعفر، في تصريح صحفي له اليوم، إن القمة تمثل فرصة مهمة لبحث التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجه القارة الأفريقية، خاصة في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة، مؤكداً أن مصر تمتلك تجربة ناجحة في مجالات البنية التحتية والطاقة والتحول الرقمي يمكن أن تسهم في دعم جهود التنمية داخل أفريقيا.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن حرص الرئيس السيسي على المشاركة الفاعلة في القمم الدولية والأفريقية يعكس اهتمام الدولة المصرية بتوسيع دائرة التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين، بما يحقق مصالح الشعوب الأفريقية ويدعم فرص الاستثمار والتكامل الاقتصادي.

دعم المؤسسات الدولية

وأشار نائب بني سويف، إلى أن اللقاءات الثنائية التي يجريها الرئيس السيسي على هامش القمة مع القادة الأفارقة ومسؤولي المؤسسات الدولية تمثل دعماً مهماً لمسار التعاون الإقليمي، وتسهم في تعزيز التنسيق تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التنمية، والأمن الغذائي، وتمويل المشروعات الحيوية بالقارة.

واختتم النائب حسن جعفر، على أن التحرك المصري الخارجي خلال السنوات الأخيرة عزز من مكانة مصر كصوت معبر عن القارة الأفريقية في المحافل الدولية، ورسخ دورها كشريك رئيسي في دعم الاستقرار والتنمية وتحقيق المصالح المشتركة بين الدول الأفريقية وشركائها الدوليين.