قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غواصات الصواريخ الباليستية.. أول تحرك عسكري أمريكي بعد رفض ترامب للمقترح الإيراني
إيران تهدد الولايات المتحدة ضمنيا: سنرد على أي عدوان وسيفاجأون
برلماني: مشاركة السيسي بقمة أفريقيا فرنسا تعزز مكانة مصر كشريك رئيسي في دعم التنمية بالقارة
الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات على مستوطنين إسرائيليين بسبب العنف في الضفة الغربية
رسالة من السفير التركي بالقاهرة إلى بيراميدز بعد تتويجه بكأس مصر
كامل الوزير: الرئيس السيسي حول مصر إلى مركز للتجارة العالمية والنقل واللوجستيات
شاهد الظهور الأخير للفنان عبد الرحمن أبو زهرة قبل رحيله
ذروة الموجة الحارة وحالة الطقس .. احمِ نفسك من حر الصيف
بالأسماء .. محافظ الجيزة يعتمد حركة تغييرات كبيرة لقيادات المراكز والأحياء
بتكلّمي مين على التليفون .. القصة الكاملة لقتل جزار زوجته في شبرا الخيمة
فتحي سند ناعيًا عبد الرحمن أبو زهرة : وداعًا المعلم سردينة
بنك مصر يطرح 7 شهادات ادخار في 2026 بفائدة تصل لـ 20,5%
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نواب البرلمان: التوسع في الطاقة المتجددة يدعم الاقتصاد ويعزز تنافسية الصناعة المصرية

مجلس النواب
مجلس النواب
حسن رضوان

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب في تصريحات خاصة لصدي البلد بتحركات الحكومة لإطلاق مبادرة “شمس الصناعة” للتوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة داخل المصانع، مؤكدين أن المبادرة تمثل خطوة استراتيجية نحو دعم الصناعة الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التحول الأخضر.

وأكدت النائبة نجلاء العسيلي أن التوسع في استخدام الطاقة الشمسية داخل المصانع يعكس رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي ومستدام، مشيرة إلى أن المبادرة تسهم في خفض تكاليف التشغيل وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، إلى جانب دعم القدرة التنافسية للصناعة المصرية وزيادة الصادرات.

 أهمية توفير حوافز وتسهيلات للمصانع الصغيرة

 

وأضافت العسيلي أن الدولة تتحرك بخطوات جادة نحو التحول الأخضر، لافتة إلى أهمية توفير حوافز وتسهيلات للمصانع الصغيرة والمتوسطة لضمان نجاح المبادرة وتحقيق أهدافها الاقتصادية والبيئية.

من جانبه، أكد النائب أحمد جابر أن مبادرة “شمس الصناعة” تمثل نقلة نوعية لدعم الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء عن المصانع، موضحًا أن الاعتماد على الطاقة الشمسية أصبح ضرورة اقتصادية وبيئية في ظل المتغيرات العالمية وارتفاع أسعار الطاقة.

وأشار جابر إلى أن التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة سيسهم في تقليل استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي، فضلًا عن خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين بيئة الاستثمار الصناعي، مؤكدًا أهمية تقديم تسهيلات تمويلية لدعم المصانع في تنفيذ أنظمة الطاقة النظيفة.

وفي السياق ذاته، قال النائب أحمد سمير إن توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة بالمصانع يعزز قوة الاقتصاد الوطني ويضع مصر على خريطة الصناعة الخضراء إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن استغلال أسطح المصانع لإنتاج الطاقة الشمسية يمثل استثمارًا ذكيًا للموارد المتاحة.

وأوضح سمير أن المبادرة ستسهم في تقليل النفقات التشغيلية للمصانع وزيادة تنافسية المنتج المصري، إلى جانب دعم جهود الدولة في خفض الانبعاثات وتحقيق الاستدامة البيئية، مؤكدًا أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة والصناعة المستدامة.

وشدد النواب على أهمية الإسراع في تنفيذ المبادرة بالتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، مع توفير آليات تمويل مناسبة وحوافز تشجيعية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة للقطاع الصناعي والاقتصاد الوطني.
 

نواب البرلمان شمس الصناعة الصناعة المصرية مصادر الطاقة الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور مصطفى وزيري

وزير السياحة يوافق على إجازة بدون أجر للدكتور مصطفى وزيري حتى بلوغ سن المعاش

زيادة المعاشات

زيادة 20% والحد الأدنى 4 آلاف جنيه.. أصحاب المعاشات في انتظار تعديل القانون

عملة 10 آلاف جنيه

حقيقة إصدار عملة فئة 10 آلاف جنيه في مصر بعد الـ2 جنيه المعدنية

الدكتور مصطفى مدبولي

100 مليار دولار بحلول عام 2030.. رئيس الحكومة يعلن أخبارًا سارة للمصريين

استغاثة عاجلة لإنقاذ طاقم السفينة المصرية المختطفة قبالة السواحل الصومالية

مبالغ مالية ضخمة.. زوجة أحد المخطوفين على يد قراصنة صوماليين تكشف طلبات الإفراج عنه

ماكرون

عليكم الإنصات أو المغادرة.. ماكرون يفقد أعصابه بقمة كينيا و يوبخ الحضور

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

المونوريل

هيئة الأنفاق: توقف قطار المونوريل المتداول طبيعي ولا توجد أي أعطال

ترشيحاتنا

الدكتورة نوال عمر

إعلان نتائج مسابقة نوال عمر الصحفية لعام 2024

المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة

القومي للمرأة: التعاون مع هيئة تنمية الصعيد لإنشاء أكشاك لعرض منتجات السيدات بكورنيش الزمالك

شراكة

البنك العربى الأفريقى الدولى يوقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع BMW مصر لتقديم مزايا حصرية لعملاء البنك

بالصور

أسعار جيب ليبيرتى موديل 2006 المستعملة في مصر

جيب ليبيرتى
جيب ليبيرتى
جيب ليبيرتى

23 عملية في يوم واحد بمستشفى بلبيس المركزي | صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

بقرار من المحافظ | صرف إعانات شهرية وعلاج على نفقة الدولة بالشرقية .. صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طبيب يكشف .. هل تجعيدة الأذن علامة خفية على أمراض القلب؟

تجاعيد الاذن
تجاعيد الاذن
تجاعيد الاذن

فيديو

الشهيد عقيد أح مصطفى نجيب الخياط

حكاية بطل| قصة استشهاد عقيد مصطفى نجيب الخياط.. فيديو

ماكرون

شاهد.. ماكرون يقوم بجولة تريض صباحية في شوارع كينيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

المزيد