نواب البرلمان: التوسع في الطاقة المتجددة يدعم الاقتصاد ويعزز تنافسية الصناعة المصرية

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب في تصريحات خاصة لصدي البلد بتحركات الحكومة لإطلاق مبادرة “شمس الصناعة” للتوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة داخل المصانع، مؤكدين أن المبادرة تمثل خطوة استراتيجية نحو دعم الصناعة الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التحول الأخضر.

وأكدت النائبة نجلاء العسيلي أن التوسع في استخدام الطاقة الشمسية داخل المصانع يعكس رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي ومستدام، مشيرة إلى أن المبادرة تسهم في خفض تكاليف التشغيل وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، إلى جانب دعم القدرة التنافسية للصناعة المصرية وزيادة الصادرات.

أهمية توفير حوافز وتسهيلات للمصانع الصغيرة

وأضافت العسيلي أن الدولة تتحرك بخطوات جادة نحو التحول الأخضر، لافتة إلى أهمية توفير حوافز وتسهيلات للمصانع الصغيرة والمتوسطة لضمان نجاح المبادرة وتحقيق أهدافها الاقتصادية والبيئية.

من جانبه، أكد النائب أحمد جابر أن مبادرة “شمس الصناعة” تمثل نقلة نوعية لدعم الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء عن المصانع، موضحًا أن الاعتماد على الطاقة الشمسية أصبح ضرورة اقتصادية وبيئية في ظل المتغيرات العالمية وارتفاع أسعار الطاقة.

وأشار جابر إلى أن التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة سيسهم في تقليل استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي، فضلًا عن خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين بيئة الاستثمار الصناعي، مؤكدًا أهمية تقديم تسهيلات تمويلية لدعم المصانع في تنفيذ أنظمة الطاقة النظيفة.

وفي السياق ذاته، قال النائب أحمد سمير إن توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة بالمصانع يعزز قوة الاقتصاد الوطني ويضع مصر على خريطة الصناعة الخضراء إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن استغلال أسطح المصانع لإنتاج الطاقة الشمسية يمثل استثمارًا ذكيًا للموارد المتاحة.

وأوضح سمير أن المبادرة ستسهم في تقليل النفقات التشغيلية للمصانع وزيادة تنافسية المنتج المصري، إلى جانب دعم جهود الدولة في خفض الانبعاثات وتحقيق الاستدامة البيئية، مؤكدًا أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة والصناعة المستدامة.

وشدد النواب على أهمية الإسراع في تنفيذ المبادرة بالتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، مع توفير آليات تمويل مناسبة وحوافز تشجيعية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة للقطاع الصناعي والاقتصاد الوطني.

