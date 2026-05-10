النقض: تأييد حكم الإعدام الصادر بحق معلم الفيزياء قاتل تلميذه

قضت محكمة النقض بتأييد حكم الإعدام الصادر بحق معلم الفيزياء قاتل تلميذه وشطره نصفين فى الدقهلية، ليصبح حكمًا نهائيًا وغير قابل للطعن.

قالت النيابة العامة في بيان لها، إنها باشرت التحقيقات، وكلفت الشرطة بالتحري عن الواقعة لكشف ملابساتها، وسألت شهودها، فتوصلت إلى أن وراء ارتكابها المتهم والذي تبين أنه طالب جامعي كان يعطي المجني عليه درسًا خاصًا، مضيفة أن المتهم ما إنْ علِمَ بمقدرة والده المالية، ونظرًا لتعرضه لخسارة مالية نتيجة مضاربته عبر أحد المواقع الإلكترونية قام باستدراج المجني عليه وقتله

كما أضافت أن المتهم قام بإلقاء جثمان الطالب بإحدى الأراضي الزراعية –بعد شطره نصفيْن- ثم طلب من ذويه فدية مالية، مضيفة أنه أقر تفصيًلا بالتحقيقات بكيفيةِ اقترافه الجريمةَ والتخطيط والإعداد لها وتنفيذِها.