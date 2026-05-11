الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

مهرجان الدوحة السينمائي يفتح باب تقديم الأفلام لدورته لعام 2026

محمد نبيل

أعلنت مؤسسة الدوحة للأفلام عن فتح باب تقديم الأفلام للمشاركة في الدورة المقبلة من مهرجان الدوحة السينمائي، المقرر إقامته في الفترة من 19 إلى 27 نوفمبر 2026 في الدوحة، قطر. ويُحدد الأول من أغسطس 2026 آخر موعد لاستقبال طلبات المشاركة.

ويضم المهرجان أربع مسابقات رئيسية هي: المسابقة الدولية للأفلام الطويلة، والمسابقة الدولية للأفلام القصيرة، ومسابقة أجيال السينمائية، وصنع في قطر، وهي مسابقة تحتفي بإبداع صنّاع الأفلام المقيمين في قطر. 

وبجانب المسابقات الأربعة، يشمل المهرجان عروضاً خارج المسابقة، من بينها عروض السجادة الحمراء وعروض عائلية وفعاليات تستهدف المجتمع.

وجدد المهرجان ترحيبه بالأفلام القصيرة الأصلية التي تعكس رؤية إبداعية قوية وتسهم في إثراء النقاش السينمائي الهادف، سواء كانت روائية أو وثائقية أو تجريبية.

ويتميز برنامج المهرجان بأفلام تحمل رؤية إبداعية متفرّدة وأعمال تعزز التبادل الثقافي، في إطار التزام مؤسسة الدوحة للأفلام بدعم جيل جديد من صنّاع الأفلام والفنانين القادرين على سرد القصص بصورة صادقة وثاقبة.

وتجدر الإشارة إلى أن الأفلام المقدمة يجب ألا تكون قد عُرضت علناً في قطر أو بُثّت للجمهور قبل موعد المهرجان. ويمكن لصنّاع الأفلام تقديم أعمالهم عبر الموقع الرسمي لمؤسسة الدوحة للأفلام.

عبد الرحمن ابو زهرة وهاني شاكر وسهير زكي
عبد الرحمن ابو زهرة
عبد الرحمن أبو زهرة
جيب ليبيرتى
