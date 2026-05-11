من كبار رموز الإبداع | الوطنية للإعلام تنعى عبد الرحمن أبو زهرة

نعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة الذي وافته المنية قبل قليل.

وقال المسلماني: إن الأستاذ الكبير عبد الرحمن أبو زهرة من كبار رموز الإبداع وعلامة كبري من علامات الشاشة العربية. ولقد كان الراحل الكبير مبدعاً في الفصحي كما كان في العامية المصرية ، وقد ظهر ثقله الثقافي في أدائه المدهش لعشرات الشخصيات التي أتقن تقديمها طيلة مشواره الفني المتميز .

وقال إن الهيئة الوطنية للإعلام تتوجه بخالص العزاء لأسرة الفنان الكبير ولجمهوره ومحبيه علي امتداد العالم العربي. داعين الله له بالمغفرة وبالفردوس الأعلي.