الحكومة تكثف تحركاتها.. افتتاح 7 مصانع بالصعيد والوجه البحري وتوسع في المشروعات التنموية

قال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر شاشة صدى البلد، إن الحكومة المصرية تشهد خلال الفترة الحالية نشاطًا مكثفًا في مختلف المحافظات، من خلال افتتاح مشروعات صناعية وتنموية وخدمية، إلى جانب جولات ميدانية لعدد من المسؤولين.

وأوضح أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قام بجولة شملت محافظتي المنوفية والجيزة، افتتح خلالها 7 مصانع جديدة، في إطار دعم القطاع الصناعي وزيادة حجم الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تسهم في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن أحد المصانع التي تم تفقدها خلال الجولة ينتج أكثر من 350 مليون عبوة سنويًا، ويتم تصدير منتجاته إلى 48 دولة حول العالم، بما يعكس تطور الصناعة المصرية وقدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

كما أشار إلى أن الفريق كامل الوزير قام بجولات ميدانية في عدد من محافظات الصعيد، شملت بني سويف وأسيوط وسوهاج وقنا، خلال الأيام الثلاثة الماضية، حيث تم افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية في تلك المحافظات، ضمن خطط دعم التنمية في جنوب مصر.

ولفت أيضًا إلى أن وزير التموين والتجارة الداخلية افتتح معرض «أهلاً بالعيد»، في إطار توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة مع اقتراب المواسم.

وأكد أحمد موسى أن هذا النشاط الحكومي المكثف يعكس توجه الدولة نحو العمل الميداني المباشر، والتركيز على المواطن كأولوية، من خلال تنفيذ مشروعات إنتاجية وتنموية في مختلف القطاعات والمحافظات بما ينعكس على تحسين مستوى المعيشة ودعم الاقتصاد.