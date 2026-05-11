فتوح أحمد يكشف ملامح من حياته الأسرية ويؤكد: النجاح الحقيقي في بناء الذات والاستقلال

تحدث الفنان فتوح أحمد عن جوانب إنسانية وشخصية من حياته الخاصة، كاشفًا عن علاقته بابنته الوحيدة “فرح”، إلى جانب عدد من الذكريات العائلية والتجارب التي شكّلت رؤيته للحياة ومسيرته الفنية.

وخلال ظهوره في برنامج «تفاصيل» الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل، والمذاع عبر قناة صدى البلد 2، أوضح فتوح أحمد أن ابنته فرح تمثل محور اهتمامه الأساسي في حياته، مشيرًا إلى العلاقة القريبة التي تجمعهما، والتي يغلب عليها الطابع العفوي والدعابة بين الأب وابنته.

وتحدث الفنان مازحًا عن طريقة تعامل ابنته معه قائلاً إنها تعتبره مصدر دعم دائم لها، وهو ما يدفعها إلى الاعتماد عليه في بعض الأمور، مضيفًا بروح مرحة أنه يحرص في الوقت نفسه على تذكيرها بقيمة الاعتماد على النفس وعدم المبالغة في التعلق به.

كما أشار فتوح أحمد إلى أنه يتعمد عدم ربط ابنته به بشكل كامل، موضحًا أن ذلك نابع من رغبته في إعدادها لتكون شخصية قوية وقادرة على مواجهة الحياة بمفردها، خاصة أنه يرى أن التربية الحقيقية تقوم على الاستقلال والاعتماد على الذات.

وتطرق خلال حديثه إلى طبيعة أسرته الكبيرة، موضحًا أن العائلة تمتد لعدد كبير من الأفراد، وهو ما يمنح ابنته سندًا اجتماعيًا واسعًا، إلى جانب وجود أعمام وأقارب كُثر، مؤكدًا أن هذا الترابط العائلي يعد من أهم عناصر القوة في حياته.

كما تحدث عن إخوته ودورهم في حياته، مشيرًا إلى أنهم لم يتأخروا عنه يومًا في أي دعم أو مساندة، إلا أنه شدد في الوقت ذاته على أهمية أن يسعى كل شخص لبناء ذاته بشكل مستقل بعيدًا عن الاعتماد الكامل على العائلة.

واختتم فتوح أحمد حديثه بالتأكيد على أن النجاح الحقيقي في الحياة يتمثل في قدرة الإنسان على تحقيق ذاته بجهده الشخصي وتحمل مسؤولية قراراته، مشددًا على أن بناء الاسم والمكانة يأتي من العمل والتعب وليس من أي عوامل أخرى، وهو ما يعتبره الأساس في تكوين شخصية قوية ومستقرة.