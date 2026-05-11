قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلماني: مشاركة الرئيس السيسي في قمة نيروبي تعكس قوة الحضور المصري داخل أفريقيا
سلوت يكشف مفاجأة بشأن محمد صلاح عقب مباراة تشيلسي .. ماذا حدث؟
فاجعة وصدمة .. موظف أنهى حياة شقيقين ولحق بهما في كفر الشيخ | ماذا حدث؟
مادة جديدة لطلاب الثانوي العام .. إجراءات مشددة وكاميرات لمنع الغش في الامتحانات
وزير النقل : الرئيس السيسي حوَّل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات
نيوم يهزم الشباب بثنائية بن رحمة.. وحجازي يواصل التألق في الدوري السعودي
هشام الحلبي: الصين قد تدفع نحو تهدئة الأزمة بين إيران وأمريكا
سفينة الرعب تنتهي في إسبانيا .. إجلاء عاجل لكل الركاب بسبب فيروس هانتا
ماجد سامي يتدخل.. وادي دجلة يستضيف تدريبات اتحاد العاصمة قبل نهائي الكونفدرالية
استشاري باطنة: خلط البيض بالسجق واللانشون يضر الجسم ويربك الجهاز الهضمي
يوسف الشريف: النجم العالمي محمد صلاح صديقي وأتوقع احترافه بأمريكا أو الخليج
بعد وفاة عبد الرحمن أبو زهرة .. اكتشف أعراض مرضه في الأيام الأخيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

فتوح أحمد يكشف ملامح من حياته الأسرية ويؤكد: النجاح الحقيقي في بناء الذات والاستقلال

فتوح أحمد
فتوح أحمد

تحدث الفنان فتوح أحمد عن جوانب إنسانية وشخصية من حياته الخاصة، كاشفًا عن علاقته بابنته الوحيدة “فرح”، إلى جانب عدد من الذكريات العائلية والتجارب التي شكّلت رؤيته للحياة ومسيرته الفنية.

وخلال ظهوره في برنامج «تفاصيل» الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل، والمذاع عبر قناة صدى البلد 2، أوضح فتوح أحمد أن ابنته فرح تمثل محور اهتمامه الأساسي في حياته، مشيرًا إلى العلاقة القريبة التي تجمعهما، والتي يغلب عليها الطابع العفوي والدعابة بين الأب وابنته.

وتحدث الفنان مازحًا عن طريقة تعامل ابنته معه قائلاً إنها تعتبره مصدر دعم دائم لها، وهو ما يدفعها إلى الاعتماد عليه في بعض الأمور، مضيفًا بروح مرحة أنه يحرص في الوقت نفسه على تذكيرها بقيمة الاعتماد على النفس وعدم المبالغة في التعلق به.

كما أشار فتوح أحمد إلى أنه يتعمد عدم ربط ابنته به بشكل كامل، موضحًا أن ذلك نابع من رغبته في إعدادها لتكون شخصية قوية وقادرة على مواجهة الحياة بمفردها، خاصة أنه يرى أن التربية الحقيقية تقوم على الاستقلال والاعتماد على الذات.

وتطرق خلال حديثه إلى طبيعة أسرته الكبيرة، موضحًا أن العائلة تمتد لعدد كبير من الأفراد، وهو ما يمنح ابنته سندًا اجتماعيًا واسعًا، إلى جانب وجود أعمام وأقارب كُثر، مؤكدًا أن هذا الترابط العائلي يعد من أهم عناصر القوة في حياته.

كما تحدث عن إخوته ودورهم في حياته، مشيرًا إلى أنهم لم يتأخروا عنه يومًا في أي دعم أو مساندة، إلا أنه شدد في الوقت ذاته على أهمية أن يسعى كل شخص لبناء ذاته بشكل مستقل بعيدًا عن الاعتماد الكامل على العائلة.

واختتم فتوح أحمد حديثه بالتأكيد على أن النجاح الحقيقي في الحياة يتمثل في قدرة الإنسان على تحقيق ذاته بجهده الشخصي وتحمل مسؤولية قراراته، مشددًا على أن بناء الاسم والمكانة يأتي من العمل والتعب وليس من أي عوامل أخرى، وهو ما يعتبره الأساس في تكوين شخصية قوية ومستقرة.

فتوح أحمد صدى البلد2 نهال طايل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات

زيادة 20% والحد الأدنى 4 آلاف جنيه.. أصحاب المعاشات في انتظار تعديل القانون

الدكتور مصطفى مدبولي

100 مليار دولار بحلول عام 2030.. رئيس الحكومة يعلن أخبارًا سارة للمصريين

عملة 10 آلاف جنيه

حقيقة إصدار عملة فئة 10 آلاف جنيه في مصر بعد الـ2 جنيه المعدنية

ماكرون

عليكم الإنصات أو المغادرة.. ماكرون يفقد أعصابه بقمة كينيا و يوبخ الحضور

استغاثة عاجلة لإنقاذ طاقم السفينة المصرية المختطفة قبالة السواحل الصومالية

مبالغ مالية ضخمة.. زوجة أحد المخطوفين على يد قراصنة صوماليين تكشف طلبات الإفراج عنه

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

شهادات إدخار البنك الأهلي المصري ٢٠٢٦

بفائدة 22% .. دليلك الكامل لشهادات البنك الأهلي من الأعلى عائداً وحتى الأكبر أماناً

المونوريل

هيئة الأنفاق: توقف قطار المونوريل المتداول طبيعي ولا توجد أي أعطال

ترشيحاتنا

اللواء عاطف إمام

تجديد الثقة في اللواء طبيب عاطف إمام رئيسًا لمجلس إدارة المركز الطبي للسكة الحديد

الفنان عبدالرحمن ابوزهرة

القلب توقف والإنعاش استمر 45 دقيقة.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة

الدكتورة نوال عمر

إعلان نتائج مسابقة نوال عمر الصحفية لعام 2024

بالصور

مايو يكتب سجلّ وفيات الفن .. عبد الرحمن أبو زهرة أحدث الراحلين بعد سهير زكي وهاني شاكر | تقرير

عبد الرحمن ابو زهرة وهاني شاكر وسهير زكي
عبد الرحمن ابو زهرة وهاني شاكر وسهير زكي
عبد الرحمن ابو زهرة وهاني شاكر وسهير زكي

رحيل عبد الرحمن أبو زهرة بعد صراع مع المرض .. كواليس أيامه الأخيرة ومسيرة فنية لا تُنسى | تقرير

عبد الرحمن ابو زهرة
عبد الرحمن ابو زهرة
عبد الرحمن ابو زهرة

سبب وفاة عبد الرحمن أبو زهرة .. تفاصيل

عبد الرحمن أبو زهرة
عبد الرحمن أبو زهرة
عبد الرحمن أبو زهرة

أسعار جيب ليبيرتى موديل 2006 المستعملة في مصر

جيب ليبيرتى
جيب ليبيرتى
جيب ليبيرتى

فيديو

رشا مهدي

رشا مهدي: لهذا تفرد مسلسل اللون الأزرق عن باقي أعمال رمضان| فيديو

دينا فؤاد

معندهاش حساب بنكي ومعاها 150 جنيه بمحفظة كاش .. محامي دنيا فؤاد يكشف مفاجآت

الشهيد عقيد أح مصطفى نجيب الخياط

حكاية بطل| قصة استشهاد عقيد مصطفى نجيب الخياط.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

المزيد