فتوح أحمد يستعيد حوارا مع نور الشريف: البهجة لا تقاس بالثروة

كشف الفنان فتوح أحمد عن موقف جمعه بالفنان الراحل نور الشريف، دار حول مفهوم السعادة وعلاقتها بالمال، مؤكدًا أن الشعور الحقيقي بالرضا لا يرتبط بحجم الثروة أو مستوى الإنفاق، وإنما بتجربة الإنسان للحياة نفسها.

وجاء ذلك خلال استضافته في برنامج «تفاصيل» مع الإعلامية نهال طايل، المذاع عبر قناة صدى البلد 2، حيث استعاد فتوح أحمد تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين نور الشريف أثناء فترة بناء فيلته الخاصة، والتي استغرقت عدة سنوات من العمل المتواصل إلى جانب التزامه الفني.

وأوضح أن تلك الفترة كانت مليئة بالانشغال بين التصوير والعمل في البناء، مشيرًا إلى أنه كان يتابع تفاصيل المشروع بشكل مستمر، ويتنقل بين موقع العمل ومنزله في العمرانية، قبل الانتقال لاحقًا إلى الفيلا الجديدة.

وتحدث عن اختلاف نمط الحياة بين السكن في شقة بسيطة والانتقال إلى فيلا واسعة، موضحًا أن التغيير لم يكن مرتبطًا براحة نفسية أكبر بقدر ما كان اختلافًا في التفاصيل اليومية، مثل زيادة المسؤوليات والمشتتات، على حد وصفه.

وأضاف فتوح أحمد أن الحوار مع نور الشريف كان عميقًا ومؤثرًا، حيث ناقشا فكرة أن المال لا يضمن بالضرورة شعور الإنسان بالسعادة، مؤكدًا أن ما يبقى في النهاية هو التجربة الإنسانية نفسها، وليس قيمة ما يُنفق.

وأشار إلى أنه خلال النقاش استعرض أمثلة من الحياة اليومية، موضحًا أن السعادة قد تكون أبسط بكثير مما يتصوره البعض، وأنها لا ترتبط بالإنفاق الكبير أو السفر الفاخر، بل أحيانًا تكون في تفاصيل بسيطة يعيشها أشخاص بظروف محدودة.

وضرب مثالًا بمقارنة بين أنماط معيشية مختلفة، موضحًا أن هناك من يسافر بتكاليف مرتفعة ويستمتع، في حين أن آخرين يعيشون لحظات بسيطة في نزهات محدودة الإمكانيات لكنهم يشعرون بفرح حقيقي وعفوي.

واختتم فتوح أحمد حديثه بالتأكيد على أن جوهر السعادة لا يُقاس بالمال أو مستوى الرفاهية، وإنما بالشعور الداخلي بالرضا، معتبرًا أن الحياة في النهاية تقوم على “تجارب مختلفة وليست منافسة في الإنفاق”.