بعد وفاة عبد الرحمن أبو زهرة.. هؤلاء الأكثر عرضة لنفس مرضه

أثارت وفاة الفنان عبدالرحمن أبو زهرة حالة كبيرة من الحزن بين جمهور السوشيال ميديا والوسط الفني.

وجاءت وفاة الفنان عبدالرحمن أبوزهرة ،مساء أمس الاثنين، عقب معاناته من وعكة صحية شديدة إثر إصابته بمرض التليف الرئوي.

ويتسبب مرض التليف الرئوي في معاناة المريض من مضاعفات عديدة مثل عدم القدرة على التنفس والوفاة لذا من المهم معرفة الأشخاص الأكثر عرضة للتليف الرئوي، ليتمكنوا من اتخاذ الاجراءات اللازمة للوقاية.

وبعد وفاة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة نكشف لكم الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالتليف الرئوي وفقا لما جاء فى موقع كيلافند كلينك.

هؤلاء الأكثر عرضة للتليف الرئوي



تشمل عوامل الخطر المؤدية إلى التليف الرئوي ما يلي:

أمراض الرئة وحالاتها، ويشمل ذلك متلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) ، ومرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) ، والالتهاب الرئوي ، والربو ، والتليف الكيسي، والوذمة الرئوية، والانسداد الرئوي ، والتليف الرئوي .



أمراض القلب أو الدورة الدموية وتشمل النوبة القلبية ، وأمراض القلب الخلقية، وفشل القلب ، والصدمة.

الحالات التي تؤثر على الأعصاب والعضلات التي تساعدك على التنفس ويشمل ذلك ضمور العضلات ، والتصلب الجانبي الضموري (ALS)، والجنف الشديد ، ومتلازمة غيلان باريه .





إصابات الصدر أو الحبل الشوكي أو الدماغ (بما في ذلك السكتة الدماغية ).



التدخين أو التعرض لمهيجات الرئة الأخرى ويشمل ذلك الأبخرة الكيميائية والغبار والأسبستوس.



الجراحة التي تتطلب التخدير الموضعي أو التخدير العام.

تعاطي المخدرات أو الإفراط في تناول الكحول.

العمر فالأطفال حديثو الولادة وخاصة الخدج والبالغون الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا معرضون لخطر أكبر للإصابة بفشل الجهاز التنفسي.