أضا يكشف موقف محمد السيد وعمر جابر من نهائي الكونفدرالية

كشف الإعلامي محمد طارق أضا، عن تطورات الحالة الطبية لثنائي الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، في نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، المقرر إقامته يوم السبت المقبل.

وأوضح أضا، خلال برنامجه الماتش المذاع عبر قناة صدى البلد، أن اللاعب محمد السيد تعرض لإصابة خلال الفترة الماضية، لكنه أصبح جاهزًا من الناحية الطبية للمشاركة في المباراة المرتقبة أمام اتحاد العاصمة.

وأشار إلى أن عمر جابر يعاني من إصابة قوية، ولم يحصل حتى الآن على الضوء الأخضر للمشاركة، إلا أن الساعات المقبلة قد تشهد تطورات جديدة قد تزيد من فرص لحاقه بالمواجهة النهائية.