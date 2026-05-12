تداول 11 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط



أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة .. بينما غادر عدد 11 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22968 طن تشمل : 3150 طن يوريا و 9818 طن علف و 10000 طن بضائع متنوعة .



وأشار البيان إلى أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 112695 طن تشمل : 9520 طن قمح و 17900 طن ذرة و 52700 طن سلاج و 2900 طن كسب عباد و 5612 طن حديد و 1403 طن خشب زان و 8000 طن خردة و 4000 طن ابلاكاش و 8100 طن بضائع متنوعة و 2560 طن بازلاء .

وأوضح البيان أنه قد بلغت حركة الصادر من الحاويات 1522 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 222 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2674 حاوية مكافئة .

و أكد البيان أنه وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 173749 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 54479 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 5774 حركة .

