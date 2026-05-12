جامعة أسوان : احتواء آثار حريق الحرم الجامعي بصحارى وعودة الخدمات بالكامل

أكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، الانتهاء الكامل من آثار الحريق الذي اندلع بالحرم الجامعي بصحاري، وعودة كافة الخدمات الأساسية بصورة طبيعية، بما يشمل خدمات الإنارة والمياه والتأمين، وذلك من خلال المتابعة المستمرة والدقيقة على مدار الساعة لضمان استقرار الأوضاع داخل الجامعة والمدينة الجامعية.



وأوضح «نصرت» أن إدارة الجامعة تابعت الموقف لحظة بلحظة بالتنسيق الكامل مع اللواء عبدالله جلال مساعد وزير الداخلية ومدير أمن أسوان، الذي أصدر توجيهاته الفورية منذ اندلاع الحريق بسرعة تحرك قوات الحماية المدنية والقوات الشرطية، للتعامل السريع مع الموقف، وفرض التأمين اللازم، والسيطرة الكاملة على الحريق في وقت قياسي.

وأشار القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان ،إلى أنه قام بجولة تفقدية شملت مرشح مياه الشرب بالجامعة، إلى جانب تفقد المدينة الجامعية بصحاري، للاطمئنان على انتظام العمل وعودة جميع الخدمات المقدمة للطلاب بصورة كاملة، والتأكد من جاهزية المرافق الحيوية داخل الحرم الجامعي.

جهود جامعية



وشدد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت على رفع درجة الاستعداد القصوى خلال الساعات المقبلة، من خلال زيادة أعداد أفراد الأمن والورديات الليلية من العمال داخل الحرم الجامعي، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والتأمينية، ولتعزيز حالة الاطمئنان ومنع تكرار اندلاع الحريق مرة أخرى.



وأضاف أن جامعة أسوان تضع سلامة الطلاب والعاملين على رأس أولوياتها، وتعمل بالتنسيق الكامل مع جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة لضمان توفير بيئة جامعية آمنة ومستقرة، مع استمرار المتابعة الميدانية لكافة المنشآت والخدمات داخل الجامعة.