أول مرصد فلكي بالتاريخ.. علي أبودشيش يكشف سر تمسك مصر بـ"زودياك دندرة"

أكد الخبير الأثري علي أبو دشيش مدير مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، أن استعادة لوحة "زودياك دندرة" (دائرة البروج) المحفوظة في متحف اللوفر بباريس هو مطلب أثري وتاريخي لا يقبل التنازل.

وثمن التوجهات الأخيرة التي أعلنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن وضع أطر قانونية لرد القطع الأثرية إلى موطنها الأصلي، وهو ما يفتح الباب مجدداً لإنهاء عقود من الاغتراب لواحد من أهم الكنوز العلمية في تاريخ البشرية.

زودياك دندرة عقل مصر الفلكي

وأوضح أبو دشيش أن "زودياك دندرة" يمثل في جوهره "عقل مصر الفلكي"، فهو ليس مجرد لوحة فنية منحوتة من الحجر الرملي، بل هو أول مخطط فلكي دائري متكامل عرفه العالم القديم، حيث نجح المصري القديم من خلاله في توثيق حركة الأجرام السماوية، وتحديد الأبراج الاثني عشر، والكواكب السيارة الخمسة المعروفة آنذاك، مما يجعله أول مرصد فلكي يجسد عبقرية الأجداد في قراءة السماء وربطها بالتقويم الزمني بدقة تسبق علوم العصر الحديث بآلاف السنين.

وأشار أبو دشيش إلى أن التمسك بهذه القطعة ينبع من كونها جزءاً مقتطعاً من جسد معبد دندرة بقنا، حيث تعرضت لعملية "اقتلاع قسري" وتشويه معماري عام 1821 باستخدام أدوات حادة وديناميت، مما ترك فجوة تاريخية في سقف مقصورة الإله "أوزير" لا يمكن تعويضها بنسخ جبسية.

وأكد أن بقاء هذا الأثر بعيداً عن سياقه الهندسي يحرم التراث العالمي من رؤية التصميم الفلكي الكامل للمعبد الذي كان منارة للعلوم والروحانية.

وشدد أبو دشيش على أن عودة الزودياك إلى أحضان معبد دندرة ستكون بمثابة استرداد للحق الفكري والعلمي المصري، داعياً إلى استثمار المناخ السياسي الإيجابي الحالي لتحويل الوعود الفرنسية العامة إلى إجراءات تنفيذية ملموسة، تضمن عودة "سماء دندرة" المنهوبة لتستقر في موطنها الأصلي، وتكتمل بها صورة العظمة الحضارية التي أبهرت العالم وما زالت تلهمه حتى اليوم.