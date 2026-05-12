الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

يوفر 1000 فرصة عمل.. وزير الصناعة يبحث مع مجموعة تركية إنشاء مصنع أدوات مائدة زجاجية للتصدير

وزير الصناعه
ولاء عبد الكريم

بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع وفد مجموعة Gürok Group التركية، برئاسة أسين غورال أرغات نائب رئيس المجموعة، خطة الشركة لإقامة مشروع صناعي جديد في مصر لإنتاج أدوات المائدة الزجاجية، في إطار توجه المجموعة للتوسع بالسوق المصرية واستهداف التصدير إلى الأسواق الخارجية.
 

وشهد اللقاء، الذي حضره المهندس محمد سامي مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية وعدد من قيادات الوزارة، استعراض ملامح المشروع المزمع تنفيذه على مساحة 150 ألف متر مربع، بما يوفر نحو 1000 فرصة عمل جديدة، إلى جانب الاعتماد على أحدث التكنولوجيات الصناعية ونظم ترشيد استهلاك الطاقة والمياه ورفع كفاءة العمليات الإنتاجية.
 

 دعم كامل للمصنعين الجادين ونقل التكنولوجيا
 

وأكد وزير الصناعة حرص الوزارة على دعم ومساندة المصنعين الجادين الراغبين في إقامة صناعات حقيقية تسهم في نقل التكنولوجيا إلى الصناعة المصرية، وتشغيل العمالة، وبناء ورفع كفاءة القدرات المحلية، مشيرًا إلى استعداد الوزارة لتقديم مختلف أوجه الدعم للمجموعة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتذليل أي تحديات قد تواجه المشروع.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تسريع وتيرة الإجراءات الخاصة بإقامة المصنع ودخوله حيز التشغيل، بما يعزز جهود الدولة لزيادة الإنتاج الصناعي وتعميق التصنيع المحلي، لافتًا إلى أن قطاع الصناعة يمثل أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية الشاملة.
 

حوافز استثمارية لدعم التوسع الصناعي والتصدير
 

واستعرض الوزير خلال اللقاء الحوافز الاستثمارية التي تتيحها الدولة حاليًا للقطاع الصناعي، خاصة الحوافز المرتبطة بالتصدير، مؤكدًا أن مصر توفر فرصًا واعدة للشركات العالمية الراغبة في التوسع الصناعي والانطلاق إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

مصر بوابة استراتيجية لأسواق الشرق الأوسط وإفريقيا
 

من جانبها، أكدت أسين غورال أرغات، نائب رئيس مجموعة غوروك التركية، حرص المجموعة على توسيع استثماراتها في السوق المصرية، باعتبارها من أهم الأسواق الاستراتيجية للمجموعة في المنطقة، فضلًا عن كونها بوابة رئيسية لصادراتها إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأشارت إلى أن المجموعة تُعد خامس أكبر منتج للمنتجات الزجاجية على مستوى العالم، كما تقوم بتصدير منتجاتها إلى نحو 140 دولة، مؤكدة اهتمام الشركة بالاستفادة من المقومات الصناعية والاستثمارية التي تتمتع بها مصر.

بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل رفقته
