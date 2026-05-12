محافظ كفر الشيخ يقود حملة مكبرة للنظافة والتجميل بالحامول.. صور

قاد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، حملة ميدانية مكبرة للنظافة والتجميل بمركز الحامول ضمن تنفيذ مبادرة «جميلة يا بلدي» في يومها التاسع.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد شوقي بدر، سكرتير عام المحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية.

واطلع محافظ كفر الشيخ، خلال الجولة، على الجهود المبذولة في رفع كفاءة النظافة والتجميل مشددًا على استمرار العمل على مدار الساعة لرفع كفاءة منظومة النظافة والتجميل وتعزيز المظهر الحضاري والهوية البصرية للمحافظة.