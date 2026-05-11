فاجعة وصدمة .. موظف أنهى حياة شقيقين ولحق بهما في كفر الشيخ | ماذا حدث؟

لم تشهد هذه القرية الهادئة مثلما شهدته من قبل، حين استيقظ أهالي كوم الحجر التابعة لمركز الحامول بكفر الشيخ، واقعة مؤسفة، جعلت الأحزان والفجيعة تسود أرجاءها.

وشهدت قرية كوم الحجر التابعة لمركز الحامول بكفر الشيخ، اليوم، مقتل عامل وشقيقته في مشاجرة عائلية، وتوفي المتهم بقتلهما هو الآخر متأثرًا بإصابته لنفسه، لتعيش العائلة والقرية كلها في أحزان طويلة.

وكان اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بقرية كوم الحجر، دائرة مركز شرطة الحامول.

انتقلت القيادات الأمنية وتبين وفاة كل من: «ي.ع» 45 سنة، عامل، إثر إصابته بطعنتين بالصدر والبطن، وشقيقته «هـ.ع» 33 سنة، ربة منزل، إثر إصابتها بجرح غائر بالوجه وآخر طعني بالرقبة.

وكشفت التحريات الأولية التي أشرف عليها العميد أحمد الصباحي، رئيس المباحث الجنائية بكفر الشيخ، حدوث مشادة بين المتوفيين ونجل عمتهم «أ.م» 34 سنة، موظف إثر وجود خلافات عائلية تطورت إلى مشاجرة قام الأخير بالتعدي على المتوفيين بالضرب مستخدمًا سلاحًا أبيض كان بحوزته محدثًا إصابتهما التي أودت بحياتهما، وقام المتهم بطعن نفسه بذات السلاح محدثاً إصابته بجرحين طعنيين بالبطن، وتم نقله لمستشفى الحامول المركزي لاستكمال العلاج به، وتوفي متأثراً بإصابته.

وشيع الأهالي وسط أجواء يسودها الصدمة والحزن والفجيعة الشقيقين، ثم نجل عمتهما الذي أنهى حياتهما في اليوم التالي لدفنهما.