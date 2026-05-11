بتجهيزات طبية جديدة.. دعم قسم طوارئ الأطفال بـ كفر الشيخ العام

أعلنت إدارة مستشفى كفر الشيخ العام عن تعزيز قسم طوارئ الأطفال بتجهيزات طبية حديثة، شملت التبرع بـ 3 أسرة عناية مركزة، بالإضافة إلى دعم القسم بـ عربة طوارئ متكاملة (Crash Cart) للتعامل الفوري مع الحالات الحرجة.

وتأتي هذه الخطوة بتبرع من فاعلي خير كصدقة جارية على أرواح ذويهم، رغبةً منهم في المساهمة المجتمعية لتوفير أفضل رعاية ممكنة للأطفال المترددين على المستشفى، وتخفيف العبء عن كاهل الأسر من خلال تحديث الأجهزة والمعدات الحيوية في أقسام الطوارئ.

من جانبه، تقدم الدكتور حسين عبد الرازق، مدير مستشفى كفر الشيخ العام، بخالص الشكر والتقدير للمتبرعين على هذه اللمسة الإنسانية، مؤكدًا على أهمية هذه التجهيزات في تحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة.

يأتي هذا في إطار جهود تطوير الخدمات الطبية ورفع كفاءة المنظومة الصحية بمحافظة كفر الشيخ.