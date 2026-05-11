إبداع قادرون 2026.. محافظ كفر الشيخ يهنئ عمار أشرف لفوزه بجائزة التميز

هنأ المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، الموهبة الفنية عمار أشرف، أحد أبناء المحافظة من ذوي الهمم، لحصوله على جائزة التميز في الفن التشكيلي خلال حفل ختام النسخة الثانية من «إبداع قادرون 2026»، الذي أقيم تحت شعار «موهبتك.. قوتك»، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على دعم وتمكين القادرين باختلاف في مختلف المجالات، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

أكد محافظ كفر الشيخ أن برنامج «إبداع قادرون» يأتي في إطار جهود الدولة المصرية نحو دمج وتمكين القادرين باختلاف بصورة كاملة في مختلف مناحي الحياة، مع توفير المناخ الداعم لاكتشاف وتنمية مواهبهم، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن مواهبهم وإبداعاتهم في مختلف المجالات الفنية والثقافية.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن ما يحققه أبناء المحافظة من نجاح وتميز في المسابقات المختلفة يعكس حجم الاهتمام الذي توليه الدولة لاكتشاف ورعاية الموهوبين من ذوي الهمم، مؤكدًا استمرار تقديم الدعم الكامل لهم لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات.

من جانبه، أعرب الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عن سعادته بحصول الموهبة الفنية عمار أشرف على جائزة التميز في الفن التشكيلي، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس ما يتمتع به أبناء المحافظة من مواهب متميزة وقدرات إبداعية تستحق كل الدعم والرعاية.