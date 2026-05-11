من الزراعة للحصاد.. تنفيذ 96 مدرسة حقلية في كفر الشيخ

أكد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بملف الزراعة الذكية مناخيًا، خاصة مع ما تشهده المنطقة من تحديات بيئية ومناخية تتطلب تطبيق ممارسات زراعية حديثة تسهم في الحفاظ على خصوبة وخواص الأرض الزراعية، وتحسين كفاءة استخدام المياه والأسمدة، وخفض استهلاك مياه الري، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، مشيدًا بالتعاون المثمر مع مركز البحوث الزراعية ومديرية الزراعة وكافة الجهات الشريكة.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أن المشروع يُنفذ في 12 قرية داخل 5 مراكز بمحافظة كفرالشيخ هي: مطوبس والبرلس وسيدي سالم ودسوق والحامول، مؤكدًا أن كفرالشيخ تُعد من المحافظات المتميزة في زراعة النخيل، وهو ما يعزز فرص الصناعات القائمة على التمور ومخلفات النخيل وتحقيق قيمة مضافة للمزارعين.

أشار محافظ كفرالشيخ، إلى تنفيذ 96 مدرسة حقلية، تضم كل مدرسة نحو 25 مزارعًا، يتلقى خلالها المشاركون تدريبًا عمليًا متكاملًا بداية من إعداد الأرض للزراعة وحتى الحصاد، مرورًا بعمليات التشخيص المبكر للإصابات الزراعية، وتطبيق أساليب التحول من الزراعة التقليدية إلى الزراعة الذكية مناخيًا، إلى جانب التدريب على معاملات الري والتسميد، ومتابعة المياه والرطوبة، واستخدام «كوتيد يوريا- Coated Urea»، لتعظيم استفادة النبات من سماد اليوريا والحد من الفاقد في المياه والأسمدة.