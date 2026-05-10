محافظ كفر الشيخ يؤكد جاهزية المحافظة للمشاركة في جائزة التميز الحكومي

تنفيذًا لتوجيهات المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، عقد الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم الأحد، اجتماعاً تحضيريًا لمتابعة الاستعدادات الخاصة بمشاركة المحافظة في جائزة التميز الحكومي، التي تستهدف دعم جهود تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الجهاز الإداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكد محافظ كفرالشيخ أهمية المشاركة الفاعلة في جائزة التميز الحكومي باعتبارها أحد الأدوات الرئيسية لتقييم الأداء وتحفيز الجهات التنفيذية على التطوير المستمر والالتزام بمعايير الجودة والحوكمة.

شدد محافظ كفرالشيخ على ضرورة استكمال جميع المتطلبات الفنية والتنظيمية وفق المعايير المعتمدة، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج وظهور المحافظة بصورة مشرفة تعكس حجم الجهود المبذولة في تطوير منظومة العمل الإداري.

أشار محافظ كفرالشيخ إلى استمرار العمل على رفع كفاءة الأداء المؤسسي داخل مختلف القطاعات، من خلال دعم آليات التحول الرقمي وتطبيق مفاهيم الإدارة الحديثة بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والجودة في تقديم الخدمات.

من جانبه، أوضح نائب محافظ كفرالشيخ أن الاجتماعات التحضيرية تأتي في إطار متابعة جاهزية ملفات المحافظة الخاصة بجائزة التميز الحكومي، والتأكد من استيفاء جميع المعايير المطلوبة، بما يعكس مستوى التطوير الذي تشهده مختلف القطاعات التنفيذية بالمحافظة.