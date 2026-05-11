الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ كفر الشيخ يناقش مع وفد الفاو خطة مشروع الزراعة الذكية مناخيًا| صور

محمود زيدان

ناقش المهندس، إبراهيم مكي، اليوم الاثنين، خطة عمل مشروع «تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع الحيوي الزراعي؛ وأعمال التقييم النصفي للمشروع، بهدف تعزيز القدرة على التكيف لدى المجتمعات الريفية الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة، والمنفذ بواسطة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» - مكتب مصر، بالشراكة مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وبتمويل من حكومة كندا، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بقضايا التنمية الزراعية المستدامة والتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي نائب المحافظ، واللواء أحمد حبيب السكرتير العام المساعد، والدكتور حسين زكريا مدير المشروع بمنظمة «الفاو»، والدكتور كريستوفر يوردي كبير الاقتصاديين الزراعيين بالشئون العالمية الكندية، وإيمان عمران ممثلة السفارة الكندية بالقاهرة، والدكتور أشرف الصادق خبير البرامج بمنظمة «الفاو»، والدكتور ناصر الدين حاج الأمين مستشار التقييم الخارجي المستقل، والدكتور علي محمد علي متخصص البرامج والقائم بأعمال مسؤول الرصد والتقييم بمنظمة «الفاو»، والدكتور محمد الجنزوري مدير إدارة البيئة، والمهندس أحمد حمدي منسق محافظة كفرالشيخ بمنظمة «الفاو».

أكد محافظ كفرالشيخ أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بملف الزراعة الذكية مناخيًا، خاصة مع ما تشهده المنطقة من تحديات بيئية ومناخية تتطلب تطبيق ممارسات زراعية حديثة تسهم في الحفاظ على خصوبة وخواص الأرض الزراعية، وتحسين كفاءة استخدام المياه والأسمدة، وخفض استهلاك مياه الري، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، مشيدًا بالتعاون المثمر مع مركز البحوث الزراعية ومديرية الزراعة وكافة الجهات الشريكة.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أن المشروع يُنفذ في 12 قرية داخل 5 مراكز بمحافظة كفرالشيخ هي: مطوبس والبرلس وسيدي سالم ودسوق والحامول، مؤكدًا أن كفرالشيخ تُعد من المحافظات المتميزة في زراعة النخيل، وهو ما يعزز فرص الصناعات القائمة على التمور ومخلفات النخيل وتحقيق قيمة مضافة للمزارعين.

أشار محافظ كفرالشيخ، إلى تنفيذ 96 مدرسة حقلية، تضم كل مدرسة نحو 25 مزارعًا، يتلقى خلالها المشاركون تدريبًا عمليًا متكاملًا بداية من إعداد الأرض للزراعة وحتى الحصاد، مرورًا بعمليات التشخيص المبكر للإصابات الزراعية، وتطبيق أساليب التحول من الزراعة التقليدية إلى الزراعة الذكية مناخيًا، إلى جانب التدريب على معاملات الري والتسميد، ومتابعة المياه والرطوبة، واستخدام «كوتيد يوريا- Coated Urea»، لتعظيم استفادة النبات من سماد اليوريا والحد من الفاقد في المياه والأسمدة.

كما تناول اللقاء جهود تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال دعم المرأة الريفية المنتجة، وتنفيذ مشروعات صغيرة مستدامة تسهم في تحسين مستوى المعيشة للأسر الريفية، حيث يجري تنفيذ 129 مشروعًا فرديًا بقيمة تقارب 50 ألف جنيه لكل مشروع، و12 مشروعًا جماعيًا بقيمة تقارب 500 ألف جنيه للمشروع الواحد، بواقع 10 مشروعات بكل قرية، بما يضمن استدامة المشروعات وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي.

وتتضمن المشروعات المقترحة إنتاج شتلات الخضروات، وتدوير مخلفات النخيل والموز، وإنتاج الكمبوست والفيرمي كمبوست، ومشروعات الصناعات الغذائية، وإنتاج الغاز الحيوي والطاقة الحيوية، فضلًا عن دعم مشتل النخيل المجتمعي بقرية أبو شعلان بمركز البرلس، والذي يضم 1113 فسيلة من الأصناف المحلية الأصيلة للحفاظ على الموارد الوراثية لنخيل دلتا النيل.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة أعمال التقييم النصفي للمشروع، واستعراض المخرجات المحققة وفرص التوسع المستقبلية وآليات التكامل السياسي والمؤسسي، إلى جانب متابعة خضوع المسوغات للرقابة والخروج بتوصيات داعمة للتوسع في مشروعات «الفاو» بالمحافظة، مع التأكيد على أهمية تنفيذ مشروعات قابلة للاستمرارية تحقق التنمية الاقتصادية والبيئية للمجتمعات الريفية.

وفي ختام اللقاء، وجه ممثلو منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» الشكر إلى المهندس إبراهيم مكي، لجهوده الوطنية لتحقيق التنمية فى كافة القطاعات، مشيدين بالدعم الكبير الذي تقدمه المحافظة لإنجاح المشروع، وحرصها على تعزيز التنمية الزراعية المستدامة وتمكين المجتمعات الريفية بالمحافظة.

