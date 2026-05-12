وفاة خامس حالة من ضحايا حادث سنديون

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم الطريق الزراعى السريع بقرية سنديون التابعة لمركز قليوب في محافظة القليوبية إلى 5 وفيات .



وشهد الطريق الزراعى السريع بقرية سنديون حادثا مأساويًا إثر اصطدام سيارة نقل بـ 4 أطفال وسيدتين خلال عبورهم الطريق الزراعي.



وشيّع أهالي عزبة الشرقاوي بسنديون التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية، جثامين ضحايا حادث الطريق السريع في سنديون إلى مثواهم الأخير، وسط حالة من الحزن بين الأهالي وأسر الضحايا، وذلك عقب انتهاء الإجراءات القانونية والتصريح بالدفن من قبل جهات التحقيق المختصة في القليوبية.



وشهدت مراسم الجنازة حضورًا كبيرًا من أهالي القرية الذين خيمت عليهم حالة من الصدمة والحزن، مطالبين بتشديد الرقابة المرورية واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الحوادث المتكررة على طريق سنديون السريع.



وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا بالحادث، وانتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل الضحايا والمصابين إلى المستشفى، والتحفظ على السيارة وقائدها، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة أعمالها في الواقعة.