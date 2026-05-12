خلال 3 ساعات.. إنقاذ 4 حالات حرجة بمناظير الطوارئ في كفر الشيخ العام

محمود زيدان

نجح فريق طبي بقسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى كفر الشيخ العام في إجراء 4 عمليات مناظير طوارئ معقدة للقصبة الهوائية والرئة والبلعوم خلال 3 ساعات فقط، وذلك لإنقاذ حياة أطفال وشباب تعرضوا لإصابات حرجة وأجسام غريبة في مجرى التنفس.

جاءت هذه العمليات المتزامنة تنفيذًا لتوجيهات المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، وبمتابعة من الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة، وإشراف الدكتور حسين عبد الرازق، مدير المستشفى، وذلك ضمن خطة تطوير القطاع الصحي وتقديم خدمات طبية عاجلة ومتميزة لأهالي المحافظة.

وتنوعت الحالات التي تعامل معها الفريق الطبي بين استخراج "دبوس" من القصبة الهوائية لفتاة تبلغ من العمر 15 عاماً من مدينة البرلس، وإجراء مناظير تشخيصية وتطهير لمجرى التنفس لطفلين (عام و3 أشهر، وسنتين ونصف) للاشتباه في وجود أجسام غريبة، وصولاً إلى التعامل مع طفل يبلغ سنتين عانى من انسداد المريء بسبب "عظمة دجاج" أدت لسيلان اللعاب وصعوبة البلع.

ضم الفريق الطبي الدكتور صلاح الزيني، استشاري المجموعة، ورئاسة الدكتور محمد عبد المنعم سالم، رئيس القسم، والدكتور أحمد عز العرب، والدكتور مصطفى شاكر اللواتي، والدكتور سيف عادل القصيف، والدكتور محمد حسين عبد اللطيف، والدكتور محمد إبراهيم مطاوع، والدكتور ماجد السيد سليم، والدكتور إبراهيم زين العابدين، استشاري التخدير، وأمل أبو شعيشع، من هيئة التمريض، الذين نجحوا في إنهاء الحالات جميعها وتحسن حالتها الصحية وخروجها بسلام.

